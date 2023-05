Compania Forty Management a încheiat un acord pentru o nouă dezvoltare hotelieră ce va fi operată de Ascott Limited (Ascott), unul dintre cei mai importanți proprietari si operatori din domeniul ospitalității la nivel mondial, cu prezență în peste 260 de orașe din cca 30 de țări.

Pe baza parteneriatului, Forty Management aduce pentru prima data in România acest brand, ce va fi operat la standardele brandului de lux The Crest Collection. Construcția este estimată să înceapă în această toamnă, cu deschiderea preconizată în primul trimestru al anului 2026.

Grupul Ascott este prezent în Asia de Sud-Est ca piețe principale, în timp ce continuă să se extindă pe piețe precum India, Vietnam, Australia, Europa și SUA, fiind deținut de CapitaLand Investments, cel mai mare REIT din Singapore și unul dintre cele mai mari din Asia Pacific, cu active în valoare de peste 65 miliarde USD.

Hotelul Central District București – The Crest Collection va avea 170 de camere și un restaurant 360 de grade la etajul 14, unde oaspeții vor putea experimenta viața, cultura și istoria capitalei într-o reședință de lux unică. Pe baza acordului de management, Ascott va opera brandul The Crest Collection pentru o perioada inițială de 25 de ani.

Valoarea investiției în noul proiect este estimată la 22 milioane euro, parteneriatul dintre Ascott și Forty Management fiind semnat la Paris (foto), cu participarea lui Kevin Goh, CEO The Ascott Limited și a lui Marcel Lindt, Directorul de dezvoltare The Ascott Limited pentru UK și CEE.

(Sursa foto: Forty Management)

„Am ales ca prin acest hotel să valorificăm potențialul pieței hoteliere de lux din București și suntem încântați că vom iniția proiectul alături de Forty Management, una dintre cele mai inovative companii din România în materie de dezvoltări imobiliare mixte, sustenabile. De asemenea, punem astăzi bazele unui parteneriat de succes pe termen lung cu Forty, bazat pe valori comune precum perseverența, integritatea, curajul și pasiunea pentru a crea lucruri extraordinare”, a declarat Marcel Lindt, Director de dezvoltare The Ascott Limited pentru UK și CEE.

Forty Management este recunoscut ca dezvoltator de proiecte de reconversie urbană verzi, aceasta fiind a doua dezvoltare hotelieră din portofoliul sau, după cea din cadrul Central District Lagoon City, în parteneriat cu un operator hotelier de renume cu prezență globală.

„Vom avea ca referință în acest proiect hotelul La Clef Champs-Élysées din Paris, ce promovează un stil de viață în care predomină serviciile hoteliere de lux și gastronomia fine-dining, ceea ce va conferi locului o notă de rafinament, artă și eleganță”, a declarat Lucian Azoiței, CEO Forty Management.

Forty Management este un dezvoltator român de proiecte imobiliare cu destinație mixtă și reconversie urbană verde, create sub brandul Central District.

Ascott Limited (Ascott) este o companie din Singapore, care a crescut și a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari-operatori internaționali de unități de cazare. Portofoliul Ascott cuprinde unități de cazare în peste 220 de orașe din peste 40 de țări din Asia-Pacific, Asia Centrală, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și SUA.

Ascott are peste 94.000 de unități operaționale și peste 64.000 în curs de dezvoltare. Printre mărcile de apartamente cu servicii, co-living și hoteluri ale companiei se numără Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Préférence, Fox, Harris, POP!, Vertu și Yello.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: