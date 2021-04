Cercetărorul Octavian Jurma critică autoritățile: Ne zgârcim la teste ca să economisim bani

Octavian Jurma este unul dintre oamenii de știință ai României, care au pledat pentru creșterea testării oamenilor încă de la începutul pandemiei. Acesta este de părere că, nici în prezent, autoritățile nu iau în serios testarea, încercând să economisească bani.

”Ne zgârcim la teste ca să economisim bani și să câștigăm imagine politică, dar pierdem de zeci de ori mai mulți bani din cauza exploziei de infectări pe care acum avem zero șanse să o controlam. Se vede că de un an de zile niciodată nu am ieșit dintr-un val la un nivel mai scăzut decât cel de la care am intrat în val. Avem, în realitate, o creștere în trepte care, în cele din urmă, va rupe spinarea sistemului nostru medical tocmai pentru că vaccinarea nu poate evita de una singura un val patru la ritmul actual de vaccinare”, avertizează Octavian Jurma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cercetătorul vine și cu un grafic în argumentarea celor expuse, amintind că este incomparabil mai scump pentru stat să testam doar cazurile simptomatice în stadii grave.

Sursa Foto: Octavian Jurma/ Facebook

Jurma insistă că Guvernul trebuie să își asume răspunderea pentru testarea populației și să nu lase acest lucru în seama românilor. În plus, acesta dezaprobă intențiile prin care participarea la spectacole sau intrarea în restaurante ar trebui să fie făcută prezentând un test COVID negativ.

”Cel mai important factor de instabilitate și ineficiență rămâne refuzul autorităților de a testa. Lipsa testelor face imposibilă urmărirea evoluției valului de infectări și întârzie enorm măsurile care pot limita numărul de infecții”, mai scrie Jurma, în postarea sa.

Câte cazuri noi avem, de fapt, zilnic

Jurma avertizează, totodată, că numărul celor depistați pozitiv e net inferior celor care sunt infectați.

Cu alte cuvinte, raportările zilnice subestimează realitatea infectărilor din țară.

”Faptul că azi am depășit vârful de internări din noiembrie sugerează fie că numărul de cazuri este mai mare decât vârful de infectări din noiembrie și avem zilnic peste 10.000 de cazuri noi, fie că aceste cazuri sunt mult mai grave, fie ambele. Estimarea numărului real de cazuri este de aproximativ 30.000 de cazuri pe zi”, precizează cercetătorul.

Sursa Foto: Facebook/ Octavian Jurma

Când va fi vârful acestui val

Octavian Jurma a vorbit și despre vârful valului al treilea, pe care îl traversăm, acesta estimând că în jurul datei de 15 aprilie vom asista la un record de noi cazuri. Cercetătorul este ușor optimist din acest punct de vedere, deoarece după atingerea apogeului urmează un trend descendent al pandemiei.

”În această lună vom ajunge la vârful valului trei (pe care speram să îl vedem în jurul datei de 15 aprilie +/- o săptămână) și vom asista [sper] la intrarea pe o pantă descendentă sau un platou al numărului de cazuri noi”, a precizat Jurma.

Ceea ce împiedică o evoluție predictibilă a pandemiei în țară sunt următoarele:

impactul revoltei din stradă și al rezistenței în fața măsurilor de protecție ,

, presiunea populistă a unor politicieni,

evolutia tulpinilor coronavirusului,

apariția unor noi tulpini rezistente la măsuri (inclusiv la vaccin),

(inclusiv la vaccin), răspunsul întârziat, inadecvat sau absent al autorităților la provocările pandemiei.

”Așa cum se vede din grafic, în România, curba cazurilor confirmate (roșu) este aprope perfect aliniată la curba apelurilor la 112. Diferența față de valul doi este izbitoare. În noiembrie numărul confirmărilor era dublu față de cel al apelurilor la 112, acum este aprope identic. Cu alte cuvinte, în valul trei am testat aproape exclusiv urgențele care necesitau internare. Testarea preventivă și anchetele epidemiologice au ajuns la zero”, mai scrie cercetătorul.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.151 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 4 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 871.950 de pacienți au fost declarați vindecați. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 789 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Sursa foto: Pixabay

