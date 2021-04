Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a transmis din nou câteva clarificări în privința evacuării bolnavilor care erau internați în Spitalul Foișor din București. Șeful DSU susține în continuare că decizia de a evacua spitalul este una corectă, dar că este conștient că a creat un disconfort pacienților.

„Când vine vorba de a lua decizii, sunt convins că poate nu întotdeauna sunt perfect înțelese sau tolerate, dar între a nu lua o decizie - și după care a da explicații, pe bună dreptate, că de ce am lăsat unii oameni fără îngrijiri medicale potrivite, de ce am lăsat unele persoane să se agraveze, fără să găsim pentru ele lor - și între a supăra și de a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, în acest sens, printr-o decizie care salvează vieți, eu în continuare aleg soluția de a lua decizii, de a suporta consecințele atacurilor, dar să știu în sfârșit că am luat o decizie care a salvat vieți”, a declarat Raed Arafat, într-un video în care justifică decizia de a muta pacienții de la Spitalul Foișor.

În video, Raed Arafat mai spune că ordinul de evacuare a Spitalului Foișor a fost semnat vineri la prânz, iar la ora 15:00 echipa DSU era la spital, doar că discuțiile s-au prelungit până seara târziu.

„Poate că acum am învățat și mai mult pe partea de evacuare a unui spital, anumite aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare în viitor, dar dacă ar fi să dăm timpul înapoi, cred că decizia ar fi luată din nou, așa cum a fost luată”, precizează Raed Arafat, potrivit Digi24.

Reamintim că pacienții de la Spitalul Foișor din Capitală au început să fie evacuați încă de noaptea trecută, în contextul în care transformarea spitalului Foișor în spital COVID-19 a fost soluția identificată de Departamentul pentru Situații de Urgență și avizată de Ministerul Sănătății în cursul zilei de ieri.

În Spitalul de Ortopedie Foișor erau internați un număr de 105 pacienți. 13 dintre aceștia au fost transferați cu ambulanțe SMURD și SABIF: 1 la Elias, 4 la Floreasca, 5 la Universitar, 1 la Bagdasar, 1 la SJU Buzau, 1 cu ambulanța la domiciliu în Galați.

