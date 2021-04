Au fost aduși primii pacienți cu COVID-19 la Spitalul Foișor, după ce acesta a devenit unitate COVID

La spitalul Foișor au fost ocupate 18 din cele 20 de paturi au fost aprobate de DSP, după ce vineri noapte, pacienții internați la spitalul de ortopedie a fost fie mutați în alte spitale, fie trimiși acasă dacă starea lor le permitea. Anunțul a fost făcut la Digi 24.

Mutarea a creat numeroase controverse în spațiul public, în contextul în care Conducerea Spitalului Foișor s-a opus decizie de a transform spitalul în unitate COVID-19, motivând că unitatea a nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în Ordinul care include lista spitalelor şi unităţilor de dializă COVID-19. Astfel, reprezentanții spitalului spuneau că nu există acces permanent la laborator şi la o platformă diagnostică cu radiologie convenţională, capabilitate de implementare de paturi destinate terapiei acute sau linie de gardă în una dintre specialităţile boli infecţioase sau pneumologie, scrie HotNews.

„Conform celor menţionate de Ordinul 434/2021 din 26 martie 2021, criteriile menţionate NU sunt îndeplinite de Spitalul clinic de Ortopedie Traumatologie şi TBC Osteoarticular ”Foişor”, fiind obligaţi să vă atenţionăm de acest context de neconformitate pentru a evita concluzii provocatoare de malpraxis sau de perturbare a întregii activităţi a spitalului, care este eminamente ortopedică, prin monoprofil”, se arată în documentul adresat Ministerului Sănătăţii şi semnat de managerul spitalului, de directorii medical şi financiar-contabil şi de şefii de secţie, potrivit sursei citate.

Reacția lui Raed Arafat

Raed Arafat, Șeful DSU susține în continuare că decizia de a evacua spitalul este una corectă, dar că este conștient că a creat un disconfort pacienților.

„Când vine vorba de a lua decizii, sunt convins că poate nu întotdeauna sunt perfect înțelese sau tolerate, dar între a nu lua o decizie - și după care a da explicații, pe bună dreptate, că de ce am lăsat unii oameni fără îngrijiri medicale potrivite, de ce am lăsat unele persoane să se agraveze, fără să găsim pentru ele lor - și între a supăra și de a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, în acest sens, printr-o decizie care salvează vieți, eu în continuare aleg soluția de a lua decizii, de a suporta consecințele atacurilor, dar să știu în sfârșit că am luat o decizie care a salvat vieți”, a declarat Raed Arafat, într-un video în care justifică decizia de a muta pacienții de la Spitalul Foișor.

Sursa foto: Agerpres

