Doctorii au găsit cel mai bun tratament în cazul mirosului pierdut din cauza COVID

Chiar dacă până acum se foloseau steroizi în rândul celor care-și pierd mirosul, un grup de experți în domeniul olfactiv recomandă un alt tratament: reantrenarea nasului.

Publicația ScienceAlert explică faptul că tratamentul de antrenare a mirositului ar putea să dureze, dar dacă miroși de două ori pe zi patru plante diferite, de obicei cuișoare, trandafiri, lămâie și eucalipt, dar nu contează ce alegi atât timp cât mirosul este puternic și divers.

Recomandarea vine după un studiu sistemic pe mai multe metode de tratament care a clarificat faptul că folosirea corticosteroizilor nu este cea mai bună variantă. Aceștia sunt de obicei prescriși pentru cei care au nasul inflamat sau înfundat, dar în cazul COVID nu asta este cauza pierderii mirosului.

În același timp, antrenarea nasului e o metodă de tratament care are mult mai multe dovezi care îi arată eficiența. În plus, nu are efecte adverse și nu costă nimic. În prezent, este singurul tratament valabil și susținut de o bază științifică.

În 2020, cercetătorii au făcut o comparație pentru potențiale tratamente pentru pierderea mirosului din cauza COVID. Dintr-o cursă la care au participat medicamente tradiționale, dar și terapii alternative, antrenamentul olfactiv a dat cele mai bune rezultate.

60% dintre persoanele care au avut COVID și-au pierdut mirosul parțial sau complet. Norocul este că majoritatea se fac bine și 95% își recapătă abilitatea de a mirosi după 6 luni.

