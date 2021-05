Cum arată spoturile video ale campaniei de informare pentru vaccinare în România

Prim-ministrul Florin Cîțu a prezentat spoturile video ale campaniei „Ce conține vaccinul?” lansate de Guvern pentru informarea populației în privința vaccinări împotriva COVID-19.

Cîțu a susținut că această campanie își propune „să arate ce înseamnă pentru fiecare dintre noi vaccinul, dar și cum ne ajută să revenim la normalitate. Trebuie să știe toată lumea că doar așa putem să revenim la normalitate”.

"Ca să înţelegeţi că inclusiv eu, ca premier, am vrut să le arăt românilor ce înseamnă vaccinul pentru mine... Nu este un spot care o să fie difuzat la televizor, o să fie doar pe pagina mea, dar şi eu am participat la această campanie, ca să înţeleagă toţi românii ce mi-a lipsit şi mie în această perioadă. (...) Nu o să fie la tv, o să fie doar pe pagina mea de Facebook, dar şi eu am intrat în această campanie, am provocat colegii din Guvern, liderii coaliţiei şi extind această provocare tuturor românilor”, a mai declarat Cîțu.

O parte dintre aceste spoturi video pot fi vizualizate în clipul de mai jos, începând cu minutul cinci al acestuia.

”Avem aceste voci care sunt peste tot, anti-vaccinare, iar rolul meu este acela de a veni cu o campanie mai gălăgioasă, nu ştiu dacă pot să o fac la fel de creativă, nu mă pricep la aşa ceva, cei care sunt acolo văd că au resurse foarte mari şi sunt foarte mulţi, dar eu încerc să fiu mai gălăgios şi mai prezent", a declarat prim-ministrul Florin Cîţu anterior, când a fost anunțată campania.

Sursa foto: Shutterstock

