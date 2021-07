Odată cu apariția coronavirusului la sfârșitul lui 2019, lumea medicală a fost pusă pe jar. Deși simptomele date de infecția cu noul virus păreau a fi obișnuite și semănau cu cele rezultate în urma unei gripe, tratamentele împotriva COVID refuzau să funcționeze. Astfel, în urma unor studii și discuții la nivel internațional, a apărut o listă de recomandări a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care conține medicamente ce ar putea da roade în vindecarea de infecția cu COVID. Lista este disponibilă online, pe site-ul Organizației, și este actualizată de fiecare dată când apar noi informații privind potențiale medicamente împotriva bolii. Varianta disponibilă în prezent datează din 2 martie 2021.

În ghidul OMS este specificat faptul că posibilele tratamente împotriva COVID se regăsesc și pe MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, unul dintre instrumentele folosite de organizație.

Medicamente aprobate împotriva COVID

Lista de recomandări a OMS conține medicamente care pot fi folosite în cazul pacienților internați și care pot fi luate doar cu recomandare medicală. Administrarea individuală a acestor medicamente este interzisă.

Tratamentul cu anticorpi monoclonali

Primul pe lista de medicamente aprobate în tratarea pacienților infectați cu COVID este tratamentul cu anticorpi monoclonali (IL-6 receptor blockers (tocilizumab sau sarilumab). Acesta este recomandat pentru cei care au dezvoltat forme severe de boală. În plus, începând cu 26 mai 2021, FDA (U.S. Food and Drug Administration) a aprobat utilizarea acestui antidot în tratarea celor internați.

Corticosteroizi sistemici

De la descoperirea lor în anii 1940, corticosteroizii au devenit unul dintre cele mai utilizate și eficiente tratamente pentru diferite boli inflamatorii și autoimmune (sistemice). Acestea sunt utilizate ca terapie de substituție în insuficiența suprarenală (la doze fiziologice), precum și în doze suprafiziologice pentru tratamentul diferitelor tulburări dermatologice, oftalmologice, reumatologice, pulmonare, hematologice și gastro – intestinale.

În ceea ce privește COVID, prima recomandare de utilizare a venit pe 2 septembrie 2020. În plus, se presupune că tratamentul are o mai mare reușită dacă este utilizat în combinație cu anticorpii monoclonali.

Remdesivir

Remdesivirul este, poate, unul dintre cele mai cunoscute medicamente împotriva COVID, care a ajutat pacienții cu forme grave și foarte grave de boală. Ultimele actualizări în ceea ce privește utilizarea acestuia au fost făcute în noiembrie 2020.

Datele prind eficiența sa au fost luate de la studii efectuate pe un eșantion de 7.333 de pacienți.

Cu toate acestea, Remdesivirul nu a funcționat în toate cazurile, iar în prezent, recomandările în ceea ce îl privește sunt limitate. Dacă la începutul pandemiei, era singura șansă de supraviețuire, în prezent, medicamentul nu mai este utilizat pe scară largă. Chiar așa, stocurile, la nivel internațional, sunt limitate.

Ivermectina

Scandalul produs de posibilitatea ca Ivermectina, un medicament folosit în scopuri veterinare, a făcut înconjurul lumii. Suita de controverse din jurul ivermectinei a început în Statele Unite, după ce un medic român stabilit în Las Vegas a declarat că folosește medicamentul în tratarea bolnavilor de COVID-19.

Potrivit Farmavet, substanţa activă al preparatului Ivermectină 1% – soluţie injectabilă, prezintă un compus ultrapurificat, obţinut prin fermentare cu participarea unor tulpini selecţionate de Streptomices avermitilis. Acţiunea Ivermectinei se datorează creşterii cantităţii de GABA (acid gamaaminnobutiric) eliberat de către neuronii presinaptici.

În acest sens, Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat că nu recomandă utilizarea medicamentului antiparazitar Ivermectină pentru prevenirea şi tratamentul infecţiei cu SARS-CoV-2, în afara studiilor clinice controlate. Cu toate acestea, au fost state care au autorizat folosirea substanței în tratarea COVID.

În prezent, Ivermectina se află pe lista de recomandări a OMS, a patra versiune, publicată pe 31 martie 2021, fiind menționată utilizarea sa condiționată și, bineînțeles, cu acordul medicului, doar în cazul unor studii clinice. Până acum, au fost demarate 16 studii clinice, pe un grup de 2.407 pacienți.

Medicamente interzise

Înainte de a oferi o listă punctuală de medicamente împotriva COVID, OMS face o recomandare fermă de a NU folosi Hidroxiclorochina din dorința de a preveni infecția cu COVID. În plus, există studii care demonstrează că aceasta nu ajută foarte mult nici în tratarea unui pacient infectat, cu atât mai puțin va funcționa dacă este folosită în scop preventiv.

O altă recomandare vizează uzul antibioticelor în ceea ce privește tratarea infecției cu COVID, care este strict interzis, doar dacă nu intervine recomandarea medicală.

Tot în categoria NU intră și Lopinavir/Ritonavir, un medicament care s-a aflat în a treia versiune a ghidului OMS, publicată pe 17 decembrie 2020. Au fost efectuate șapte studii, cu 7.429 de participanți (niciunul nu a avut vârsta mai mică de 19 ani).

În prezent, în ceea ce privește prevenția unei infecții cu COVID, peste 2.600 de studii se află în plină desfășurare pentru găsirea unui tratament sigur și eficient.

Nu în ultimul rând, dacă pacientul este asimptomatic nu este recomandat vreun tratament, în afară de respectarea unei perioade de carantină, pentru a nu transmite virusului. Cât despre prevenția unei infecții cu COVID, în afară de respectarea distanței sociale, dar și purtarea măștii de protecție în spațiile aglomerate, închise sau deschise, alături de vaccinare, nimic altceva nu și-a dovedit eficiența.

