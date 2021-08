Pandemia ne-a băgat în case pentru un an, iar în tot acest timp, fie am renunțat la unele dintre obiceiurile noastre, fie ne-am adaptat situației. Una dintre cele mai mari schimbări a venit în câmpul muncii, unde majoritatea posturilor s-au mutat în online, iar mersul la birou a fost înlocuit de statul pe scaun, pat sau canapea, în fața laptopului. Ne-am bucurat la început, însă abia la un an distanță înțelegem impactul sedentarismului. Răducu Marin, kinetoterapeut în cel mai nou centru Provita, Provita Wellness Center, deschis chiar în pandemie, a declarat că după perioada lungă de stat în casă oamenii nu mai știu și nici nu mai pot să se miște ca înainte de pandemie.