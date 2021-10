Octavian Jurma, medic cercetător: Declararea stării de urgență este singura noastră salvare

Sistemul sanitar românesc a rămas fără oxigen. Spitalele sunt pline, paturi libere nu sunt, echipamentele medicale mai lipsesc și ele, iar medicii, fie nu sunt suficienți, fie nu mai pot. Și în tot acest context deloc plăcut, autoritățile se ceartă pe ministere, funcții și alte comitete și comiții. ”Declararea stării de urgență este singura noastră salvare”, a precizat Octavian Jurma, medic cercetător, pentru wall-street.ro.

”Declararea stării de urgență este singura noastră salvare, nu un lockdown, pentru că nu mai respectă nimeni astfel de denumiri. Am ajuns în momentul Lombardia, pentru că am negat pandemia. Lumea are nevoie de un șoc pentru a se trezi din beția de peste vară. Și acesta ar fi un semnal în străinătate că situația este foarte gravă”, a precizat Jurma.

Medicul vorbește despre o perioadă care va îngrozi populația țării și sfătuiește să ne pregătim psihologic pentru următoarele două săptămâni, pentru că va fi ceva ce nu am mai văzut până acum.

Jurma mărturisește că a sperat ca cifrele de la începutul săptămânii să dea o urmă de speranță în ceea ce privește transmiterea virusului, însă panta ascendentă pe care ne aflăm nu aduce cifre îmbucurătoare până de sărbători.

”Nu mă aștept la valori mai mici, vom depăși curând 19.000 de cazuri. Avem circa 100.000 de cazuri într-o săptămână, dintre care 1% reprezintă decese. Adică avem 10.000 de decese într-o săptămână. În ritmul acesta putem ajunge la mai puțin de 100.000 de cazuri pe săptămână în a doua săptămână din noiembrie. Și abia la sfârșitul lunii noiembrie, putem spera la mai puțin de 10.000 de cazuri pe zi și să avem circa 4.000 de infectări de sărbători”, a explicat medicul.

Citeste si: Medic cercetător: Un român este ucis de COVID-19 la fiecare 3,7 minute

Estimările lui Jurma sperie și, din păcate, sunt confirmate și de alte cadre medicale, care atenționează că, în lipsa unor măsuri urgente, situația din România se va agrava de la zi la zi.

”Ar fi ajutat testarea, dar acum e prea grav și mult prea dificil pentru autorități să realizeze o anchetă epidemiologică. În plus, soluția certificatului verde a fost abandonată a doua zi de la expunere, în condițiile în care incidența din București este cea pe care o aveam la nivel național în lunile trecute”, mai spune Jurma.

Spitalele duduie, nu economia

Binecunoscuta expresie a premierului demis al României, Florin Cîțu, conform căreia economia țării duduie se îneacă în propriul elan.

În plus, abia în ziua în care România detronează toate celelalte recorduri înregistrate din punct de vedere pandemic, președintele țării, Klaus Iohannis, anunță o întâlnire de urgență cu cei responsabili pentru situația epidemiologică națională.

Citeste si: Mihai Craiu: COVID-19 la copii evoluează rareori cu forme...

În timp ce mulți dintre noi așteaptă soluții concrete, liderul țării caută, în continuare, pedepse la nivel politic.

Dar ce treabă are economia cu sănătatea? De ce ne-ar afecta spitalele pline din punct de vedere economic?

În primul rând, cel mai evident aspect este lipsa forței de muncă în anumite domenii, deoarece oamenii sunt bolnavi și nu pot lucra.

Pandemia s-a cangrenat în societatea românească, dincolo de boală. Una e boala, alta e pandemia. Citeste si: Românul care a renunțat la Facebook și s-a dedicat consultanței... Octavian Jurma

În cel de-al doilea rând, apare observația lui Jurma, confirmată și de manageri de spitale, potrivit căreia costurile cu bolnavii COVID, dar și cu decesele înregistrate sunt enorme și statul nu le poate suporta integral.

”Am făcut un calcul la nivelul spitalului. Pentru 15 bolnavi tratați de COVID, primim de la CNAS 8.000 de lei. Însă cheltuiala noastră cu aceștia ajunge 22.000 de lei, hrană și medicamente, nu mai amintesc și de salariul medicului. Vom vedea cum ne vom putea descurca, mai ales că mă aștept la 100 de bolnavi, cel puțin”, a adăugat dr. Laurențiu Belușică, într-o discuție cu wall-street.ro.

Economic vorbind, lockdownn-ul este făcut să protejeze economia, expresia potrivit căreia se închide economia inducând oamenii în eroare, lămurește Jurma.

”Lockdown-ul păstrează deschise activitățile esențiale și le trece pe celelalte în online. Faptul că ministrul Educației spune că nu aprobă școala online, pentru că nu are echipamente necesare, este de neimagina. A avut atâtea luni să se pregătească pentru așa ceva”, a argumentat medicul.

În plus, medicul mai spune și că luarea unor astfel de măsuri de tipul lockdown-ului ar putea ajuta la creșterea investitorilor străini în România.

”Atâta vreme cât România nu poate asigura bunăstarea și sănătatea cetățenilor săi, niciun investitor nu va vrea vreodată să mai vină în România, e prea multă lipsă de predictibilitate. Trebuie luate decizii în interesul oamenilor, chiar dacă pentru început te pedepsesc și nu înțeleg că le faci un bine, așa cum s-a întâmplat în Franța”, a completat Jurma.

Ceea ce vedem acum are impactul mineriadei asupra imaginii publice, ne dă cu zeci de ani în spate. - Octavian Jurma -

Valul cinci, o amenințare reală

Chiar dacă nu am scăpat de valul patru, specialiștii în Sănătate vorbesc deja despre valul cinci, care va prinde ce mai rămâne din România în urma infectărilor actuale. Despre această amenințare, Jurma precizează că nu o vom putea evita fără vaccinare.

”Fără vaccinare nu vom putea evita valul cinci, iar o rată de vaccinare ridicată nu poate exista fără o presiune socială de tip lockdown”, a declarat medicul, insistând pe reintroducerea stării de urgență.

Acesta afirmă că România a devenit epicentrul pandemiei în Europa și nu are vreo scuză pentru acest lucru, ținând cont de faptul că a avut la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a se pregăti.

”Suntem într-un moment de anarhie sanitară, când nimeni nu mai respectă pe nimeni, iar acest val patru a fost lăsat în doar mâna medicilor. Toate duc la o dezordine socială. Să luăm exemplul INSP-ului, care este cea mai înaltă instituție a noastră, este CDC-ul nostru. Acesta a cerut carantinarea Bucureștiului și Ilfovului și a fost contrazis de politicieni”, exemplifică Jurma.

Totodată, medicul amintește și de vizita celor de la OMS, care au venit să ne ajute, dar să ne și critice.

”Sunt sigur că vor exista niște rapoarte la finalul vizitei, iar dacă vor fi făcute publice, va fi destul de grav. OMS este totuși o organizație politică, iar dacă își asumă supărarea liderilor politici români, nu e semnal bun pentru țara noastră”, a conchis Jurma.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În intervalul 18.10.2021 (10:00) – 19.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 574 decese (294 bărbați și 280 femei), dintre care 13 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: