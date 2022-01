Cum ar putea influența anul 2022 anii de glorie pentru industria farmaceutică din România

Nevoia de prevenție, înțeleasă de români prin cumpărarea în exces a medicamentelor, dar și pandemia, care a accelerat această înclinație, au ajutat la creșterea segmentului de farma din țară. Cu toate acestea, producătorii din industrie se tem că scumpirile la energie, combustibil și implicit, amplificarea inflației vor pune bețe în roate cifrelor de anul acesta.

”Pandemia va continua să reprezinte o provocare în contextul apariției unor variante noi ale virusului care se răspândesc mult mai rapid. Din punct de vedere economic, prețurile mai mari la energie, materii prime și combustibili vor crește presiunea pe profitabilitatea companiilor din industria farmaceutică. De asemenea, creșterea inflației va duce la diminuarea puterii de cumpărare a consumatorilor”, a declarat Mihai Zoescu, CFO Biofarm, într-un interviu wall-street.ro.

Acesta precizează că piața farma din România (și nu numai) a crescut constant în ultimii ani, însă anul 2022 ar putea aduce anumite rezerve în ceea ce privește bunul mers al businessurilor.

În schimb, acesta afirmă că 2021 a fost un an foarte bun pentru Biofarm, fabrica producând la capacitate maximă, mai ales că în cea de-a doua parte a anului a fost inaugurată și noua fabrică, în urma unei investiții de 35 de milioane de euro. Zoescu precizează că noua fabrică va genera o triplare a capacității anuale de producție.

”Una dintre provocări a fost să obținem toate avizele necesare pentru noua fabrică, să finalizăm testele, astfel încât să demarăm producția anul acesta, an în care Biofarm sărbătorește 100 de ani de activitate neîntreruptă. În prezent, toate liniile de producție sunt auditate și certificate de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale conform Ghidului privind buna practică de fabricație (GMP), standardul de calitate care stabilește normele de fabricație a medicamentelor la nivel european”, a mai spus Zoescu.

Ne asigurăm că există un stoc optim astfel încât produsele Biofarm să nu lipsească de pe rafturile farmaciilor din toată țara. Mihai Zoescu, CFO Biofarm

Biofarm, dincolo de granițe

Producătorul de medicamente vrea să profite de condițiile prielnice din jurul industriei și intenționează să caute noi piețe de desfacere în afara țării. În prezent produsele Biofarm se găsesc pe rafturile farmaciilor din țări precum Azerbaidjan, Rusia, Georgia, Irak, Kârgâzstan, Malta, Republica Moldova, Ungaria și Ucraina.

”Investiția de 35 de milioane de euro realizată în noua fabrică ne va permite să ne dezvoltăm în continuare și să ne extindem pe alte piețe. Obiectivul nostru este să ne consolidăm prezența în piața farmaceutică din România și să exportăm în noi țări din regiuni precum Europa de Sud Est, Asia Centrală și de Sud Est, Africa și zona Arabă”, mai spune CFO-ul companiei.

Mai mult decât atât, Zoescu insistă că investiția în noua fabrică era necesară pentru a susține extinderea companiei, în condițiile în care piaţa farma din România înregistrează creșteri anuale semnificative.

”În cazul nostru, un procent de 95% din cifra de afaceri este reprezentată de vânzări din piața de Consumer Healthcare, adică OTC (medicamente care nu necesită prescripție medicală) și suplimente alimentare. În viitorul apropiat, ne-am propus să ne dezvoltăm portofoliul de produse prin extensii de linie, achiziția de licențe de la alți producători sau prin încheierea unor contracte de fabricație”, a mai spus CFO-ul Biofarm.

În plus, Zoescu speră ca, în următorii trei ani, din punct de vedere financiar, Biofarm să înregistreze o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri, pe măsură ce categoria Consumer Healthcare se va dezvolta tot mai mult.

Digitalizarea în farma

Este evident că digitalizarea reprezintă viitorul și toate companiile, indiferent de domeniul de activitate, vor fi obligate să treacă printr-un proces de transformarea digitală.

Tehnologia și digitalizarea reprezintă factori-cheie în demersul companiilor de a deveni mai flexibile în operațiunile efectuate, cu atât mai mult în perioadele de criză.

”În cazul Biofarm, cea mai mare investiție în digitalizare o reprezintă softurile de automatizare implementate în noua unitate de producție care contribuie la optimizarea producției și a fluxurilor logistice. În ultimii ani am crescut gradul de digitalizare în special pe partea de planificare, am pus accent pe automatizarea producției și am implementat tehnologii inclusiv în departamentul financiar, dar și cel de resurse umane”, a mai spus Zoescu.

Reguli în vreme de pandemie în Biofarm

Asemenea altor companii, Biofarm a fost nevoită să impună un protocol în vreme de pandemie, mai exact regulile pe care cu toții le cunoaștem.

Zoescu a menționat că au fost introduse măsuri de gestionare optimă a achizițiilor și a stocurilor de materii prime, alături de triajul angajaților.

Dincolo de purtarea măștii de protecție și de menținerea distanței sociale, în Biofarm a fost creată și o echipă care monitorizează permanent situația epidemiologică în cadrul companiei.

Biofarm este unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din România. În perioada 2017 – 2020 cifra de afaceri a companiei a crescut de la 170 milioane lei la 216 milioane lei, în timp ce profitul a crescut de la 36 milioane lei la 54 milioane lei. De asemenea, în primele nouă luni din 2021 compania a înregistrat o cifră de afaceri de 179 milioane lei și un profit net de 54,8 milioane lei.

Sursa foto: Shutterstock

