VIDEO | Din angajat în antreprenor: cum s-a născut o platformă de kinetoterapie online

Alexandru Ilie, fizioterapeut, este unul dintre cei cărora concedierea le-a prins bine, ajungând din angajat al unei clinici în antreprenor. După ce, în martie 2020, a încetat colaborarea cu centrul medical în care lucra, Ilie a pus bazele unei platforme de kinetoterapie online. Antreprenorul a precizat că în demersurile construirii afacerii nu a fost singur, primind ajutor din partea unui prieten stabilit în Statele Unite.

Gândită în timpul stării de urgență din 2020, Restartix este o platformă de kinetoterapie online, dedicată durerilor de spate cu care ne confruntăm zilnic, cauzate fie de postura incorectă, fie de statul îndelungat în fața calculatorului.

”Pe 6 iunie 2020 a început povestea Restartix, când, împreună cu un prieten, am decis să testăm piața din România din acest punct de vedere. Am început prin a face, în fiecare zi, sesiuni live, gratuite, pe pagina de Facebook, prin care încurajam oamenii să facă gimnastică de acasă. Fără vreo investiție în publicitate, am avut zeci de mii de vizualizări”, a declarat Ilie, în cadrul emisiunii Specialiști în Sănătate, realizată de wall-street.ro.

Tânărul antreprenor a precizat că nu anticipa un succes atât de mare doar din câteva postări pe rețelele sociale.

”Am constatat că sunt oameni care nu au acces facil la specialiști, că sunt comune izolate, în care cabinetele medicale sunt la mare distanță și le este greu să se deplaseze pentru acel standard de zece ședințe. De asemenea, sunt și oameni din străinătate, care se întorceau în România pentru diferite tratamente, iar restricțiile impuse în această perioadă îi împiedică”, a mai spus fizioterapeutul.

Cu o investiție inițială de 40.000 de euro, antreprenorul a precizat că a urmat o dezvoltare treptată a afacerii, ajungând la o echipă de 14 membri, în prezent, aflându-se, totodată, într-o perioadă de recrutare.

Online e mult mai ușor pentru ambele tabere, pentru medic și pacient, deopotrivă. Și deși, la prima vedere, pare că sunt investiții mici, în realitate, e o infrastructură uriașă în spatele unei astfel de platforme.

Alexandru Ilie, co-fondator Restartix

”Soluția pe care o noi o promovăm se adresează problemelor care nu reprezintă o urgență medicală, iar patologia coloanei este dominantă. Spre exemplu, de segmentul ortopedie nu ne-am putea atinge în online, pentru că sunt afecțiuni greu de tratat”, a afirmat acesta.

Cum decurge kinetoterapia online

Asemenea ședințelor efectuate fizic, recuperarea începe cu o consultație online, care durează 30 de minute. În timpul acesteia, este realizată analiza dosarului medical, urmată de o analiză virtuală a pacientului, consultația încheiindu-se cu teste funcționale aplicate pacientului.

”Practic, rugăm pacientul să se miște într-un anumit fel pentru a verifica unde și când apare durerea”, a explicat Ilie.

Odată consultat, pacientul poate intra când are timp în platformă pentru a accesa planul de tratament indicat. O ședință de kinetoterapie durează între 30 și 50 de minute, iar platforma fondatorii au gândit abonamente pentru un an, la prețul de 600 de lei.

”Nu te poți vindeca în zece ședințe, așa că ne-am gândit la o altă variantă pentru pacienți. În prezent, avem o cerere crescută și pentru copii, însă nu avem specialiștii necesari, pentru moment”, a afirmat antreprenorul.

