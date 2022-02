Sondaj: Două treimi dintre români cred că pandemia a fost provocată de elitele globale

Două treimi dintre români cred că pandemia de COVID-19 a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populaţiei lumii, iar sub o treime sunt de părere că aceasta a apărut în mod natural aşa cum s-a întâmplat şi cu alte pandemii din istoria omenirii, potrivit unui sondaj INSCOP realizat în ianuarie.

Sondajul relevă că 65,7% dintre români sunt de părere că pandemia de COVID 19 a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populaţiei lumii, 28,4% că aceasta a apărut în mod natural aşa cum s-a întâmplat şi cu alte pandemii din istoria omenirii, iar 5,9% nu ştiu sau nu au răspuns.



Conform cercetării, 28,5% dintre respondenţi cred că există un plan la nivel global pentru implantarea de cipuri prin vaccinare, în timp ce 66% resping această teorie, iar 5,5% nu ştiu sau nu au răspuns.



Majoritatea respondenţilor (54,7%) apreciază că în ultimele luni au fost expuşi la ştiri false sau dezinformări în foarte mare şi mare măsură (faţă de 55,6% în septembrie 2021, 50,1% în iunie 2021 şi 55% în martie 2021), iar 41,8% că au fost expuşi în mică măsură sau foarte mică măsură/deloc (faţă de 40,8% în septembrie 2021, 45,6% în iunie 2021 şi 42,6% în martie 2021). La această întrebare, 3,6% nu ştiu sau nu au răspuns (faţă de 3,6% în septembrie 2021, 4,3% în iunie 2021 şi 2,5% în martie 2021).



Sondajul mai relevă că 27,3% dintre români cred că Rusia este principala sursă a acţiunilor de propagandă, dezinformărilor şi ştirilor false în România (faţă de 18,1% în septembrie 2021, 25,2% în iunie 2021, 24% în martie 2021). Uniunea Europeană este văzută drept principala sursă a acţiunilor de propagandă, dezinformărilor şi ştirilor false în România de către 17% dintre respondenţi (faţă de 18,5% în septembrie 2021, 13,8% în iunie 2021, 18,5% în martie 2021), la mică distanţă de China cu 17,7% (faţă de 14,3% în septembrie 2021, 12,2% în iunie 2021, 14,9% în martie 2021). Urmează Ungaria cu 5,4% (faţă de 6,9% în septembrie 2021, 8% în iunie 2021, 9,2% în martie 2021), SUA cu 4,9% (faţă de 7,3% în septembrie 2021, 7,9% în iunie 2021, 9,2% în martie 2021) şi Germania cu 3,8% (faţă de 2,2% în septembrie 2021, 3,5% în iunie 2021, 3,3% în martie 2021). 1% dintre cei chestionaţi consideră că altă ţară susţine astfel de acţiuni în România (faţă de 2,7% în septembrie 2021, 2,1% în iunie 2021, 1,6% în martie 2021), iar 23% nu ştiu sau au nu răspuns (faţă de 30% în septembrie 2021, 27,3% în iunie 2021, 19,4% în martie 2021).



Remus Ştefureac, preşedinte Strategic Thinking Group, arată că, în ceea ce priveşte vulnerabilitatea românilor în faţa dezinformărilor, se remarcă răspunsurile îngrijorătoare cu privire la două tipuri de conspiraţii larg circulate în ultimii doi ani.



"Astfel, puţin peste un sfert dintre români cred că există un plan la nivel global pentru implantarea de cipuri prin vaccinare, iar aproape două treimi cred că pandemia a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populaţiei lumii. Această ultimă cifră nu reflectă o negare a pandemiei şi a efectelor sale grave, ci tentaţia unei foarte mari părţi a populaţiei pentru interpretări conspiraţioniste, alimentată în timp de dezinformări, ştiri false, unele răspândite chiar de către diverse voci influente din România sau din lume, în dauna explicaţiilor rezonabile, acceptate de comunitatea ştiinţifică cu privire la cauzele naturale ale apariţiei virusului COVID19", spune Ştefureac.



Dan Andronache, vice-preşedinte True Story Project (TSP) arată că percepţia dimensiunii conspirative a controlului global este mai puternică în rândul segmentului de populaţie cu studii primare şi venituri scăzute din mediul rural, însă, în mod aparent paradoxal, când intră în discuţie subiectul cauzei pandemiei COVID, ponderea populaţiei ce crede în acest scenariu se extinde nu numai în rândul celor din urban cu studii medii, ci şi in rândul populaţiei cu studii superioare şi venituri ridicate.



"Acest fapt subliniază posibila fragilitate pe palierul emoţional cauzată de abundenţa expunerii la ştirile false, de un sistem de evaluare raţională mai puţin structurat la acest context şi de ponderea mai ridicată a dimensiunii magice în mentalul colectiv autohton faţă de a altor naţiuni", afirmă Andronache.



Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului Strategic Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.



Sondajul de opinie, realizat în perioada 11-18 ianuarie, este împărţit în şapte capitole, capitolul al VII-lea fiind dedicat percepţiei populaţiei cu privire la dezinformări, ştiri false şi conspiraţii legate de vaccinare.



Datele au fost culese prin interviuri telefonice, volumul eşantionului multistadial stratificat fiind de 1.162 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2.9 %, la un grad de încredere de 95%.

