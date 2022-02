Clinica ”boutique” din București care combină medicina alopată cu cea complementară

Cu toții am auzit, cel puțin o dată, sintagma medicină integrativă, un concept, care, la prima vedere, ne-ar putea duce cu gândul la o serie de consultații menite să ne rezolve problemele de sănătate, în același loc și în aceeași vizită. Ei bine, lucrurile sunt puțin difeirite, iar pentru a ne lămuri, am vizitat Clinica Eliade, din București (Bulevardul Mircea Eliade, nr. 36), clinică de medicină integrativă.