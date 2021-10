Foarte mulți dintre noi am zis măcar o dată în viață “frumoasă țară, păcat că e locuită”. În traducere liberă, oamenii strică frumusețea acestei țări. Iar în industria turismului acest lucru este chiar și mai evident: nu de puține ori am mers la hoteluri, pensiuni sau resort-uri cu peisaje superbe, dar cu servicii slabe și foarte slabe. Unul dintre puținele locuri din România (dintre cele vizitate de mine) care fac excepție la cele menționate mai sus este Casa Timiș, un conac aflat la doar o oră de București, dar la ani-lumină de media turismului autohton, pentru că îmbină aproape perfect frumusețea locului cu servicii la cele mai înalte standarde.

Casa Timiș se află la doar 70 de km de București, în satul Chițorani din comuna Bucov din Prahova, așa că, după ce am ieșit din Capitală, am intrat pe autostrada A3 și într-o ora am ajuns la destinație. Și chiar înainte de a intra pe poarta domeniului din zona viticolă Dealu Mare, am realizat că am ajuns într-un loc deosebit, unde timpul parcă se scurge mai încet, oferindu-ți răgazul de a te bucura de peisaje similare celor din Toscana sau din Bordeaux. Deși este în mijlocul naturii, tot ce înseamnă acest conac este extrem de rafinat și gândit în cele mai mici detalii pentru a-ți oferi o experiență memorabilă.

Un loc plin de artă și istorie

Parfumul acestui loc este dat și de povestea de aprope un secol pe care o are în spate. Construită în 1925, Casa Timiş a fost realizată de un discipol al renumitului arhitect Ion Mincu, în stilul neobrâncovenesc (neoromânesc). A fost construită de o familie boierească și a fost făcută cadou unei domnițe care se numea Ralu, tocmai de aceea conacul a fost cunoscut până de curând precum Conacul Domniței Ralu. Odată cu venirea comunismului, această casă boierească a fost naţionalizată până în anii ’90, distrusă aproape în totalitate și lăsată în paragină. În 2015, însă, a trecut printr-o amplă renovare sub îndrumarea arhitecţilor Călin Hoinărescu şi Elena Costache, arhitecţi români, restauratori de renume, care au realizat aici o lucrare de referinţă prin care au redat autenticitatea şi nobleţea casei. În 2018, conacul a intrat în proprietatea familiei Timiș (care deține și brand-ul Cris-Tim, printre altele), care a redenumit-o Casa Timiș.

“Odată intrat în posesia familiei Timiș, aici a început un amplu proces de dezvoltare, atât al acestui loc, cât și al zonei, în general. În prima etapă s-a făcut infrastructura – iluminatul public și un drum asfaltat până la conac, cu acces direct din drumul național”, explică Ioan Șandor, managerul conacului dintre vii.

A urmat defrișarea mărăcinilor care înconjurau conacul, integrarea peisagistică, construirea de piste de biciclete omologate sau plantarea de viță de vie.

Proprietara Casei Timiș, Cristina Timiș, s-a ocupat și continuă să se ocupe de amenajările interioare, dorind ca fiecare zonă a conacului să păstreze elemente din stilul în care conacul a fost construit, respectiv stilul neoromânesc.

Camere care îmbină insipirat tradiția cu modernul

Am început "experiența Casă Timiș" cu camerele – trebuia să îmi las bagajele undeva pentru a explora cele 140 de hectare ale domeniului. Am descoperit astfel șapte camere și trei apartamente frumos decorate, cu elemente elegante, dar foarte discrete. Mi-a plăcut foarte mult cum au reușit să combine elementele de design tradițional cu obiecte noi de mobilier, păstrând în același timp farmecul nobiliar al conacului.

Dacă ai norocul să ajungi aici la începutul toamnei, așa cum “am pățit” eu, în cameră te va aștepta un coș mare cu struguri, pere, prune și alte fructe, toate cultivate aici. Iar dacă le-ai terminat, poți merge chiar tu să-ți culegi altele din via și livada din jurul conacului.

Barul englezesc "1925"

Unul dintre locurile mele favorite de la Casa Timiș este English Bar-ul "1925", numit așa ca un omagiu adus anului naşterii conacului.

Spațiul e impregnat de stilul autentic anglo-saxon, marcat de lemnul de stejar masiv din care este construit barul, de panourile și sculpturile de stejar, de fotoliile şi canapelele de piele Chesterfield, de mobilă cu linii clasice, decorațiunile English style, tapetul inedit din țesătură fină – al cărui design redă o scenă de golf din 1930 şi care a fost realizat de artistul Melvyn Buckley – de mochetă tartan cu design patentat, pentru prima oară adusă în România și realizată de Stevens and Graham, o afacere de familie ce produce covoare şi mochete cu model tartan din 1947, mobilierul din coarne de căprioară naturale şi din coarne rare din Africa de Sud, realizat de o firmă specializată din Edinburg.

"Acest loc poate găzdui simultan, în deplină siguranță, 80-100 de persoane, și este locul perfect pentru momente de deconectare, de relaxare şi inspirație, dar și pentru distracție și bucurie”, îmi explică Ioan Șandor în timp ce îmi arată o sticlă de whysky de colecție, din cristal Baccarat.

Tot aici, mai găsim și o colecție impresionantă de vinuri, atât românești, cât și internaționale.

Experiența culinară de la Casa Timiș

Din punctul meu de vedere, experiența culinară este punctul central al acestui loc, datorită chefului Nico Lontras, “vinovatul principal” de diversitatea gusturilor și rafinamentul preparatelor. Și puteți face asta în diferite locuri din acest conac.

Restaurantul Casa Timiș care se află chiar în conac și care oferă o experiență culinară autentic românească reinventată;

care se află chiar în conac și care oferă o experiență culinară autentic românească reinventată; Terasa - cu o priveliște superbă spre conac și spre vii;

- cu o priveliște superbă spre conac și spre vii; Veranda dintre vii - un loc unde se organizează și evenimente private, dar și evenimente corporate - worksopuri, team-buildinguri sau lansări de produs.

- un loc unde se organizează și evenimente private, dar și evenimente corporate - worksopuri, team-buildinguri sau lansări de produs. Terasa dintre vii - locul perfect pentru Live Grill Experience, un prânz delicios savurat în mijlocul naturii.

În cele două zile petrecute la Casa Timiș, am luat masa la restaurantul “Veranda dintre vii”, aflat la câțiva pași de conac. Restaurantul are un acoperiș retractabil și geamuri din sticlă, astfel încât să poți admira peisajul din jurul conacului. Iar muzica din surdină este foarte, foarte bine aleasă. Printre preparatele care m-au impresionat cel mai tare au fost escalopul de foie gras cu pară caramelizată, coastele de berbecuț cu sos de rodie, untul cu trufe, tarta cu lime și merengue și lavander ginul. Să nu uit și de vinul Casa Timiș (eu am ales un cupaj de Cabernet Sauvignon și Fetească Neagră), depozitat în celebrul tunel „Izvor” din Sinaia.

În conac mai găsim și două săli de conferințe, care se pot partaja, cu o capacitate totală de până la 140 de persoane (cu distanțare).

Activități la Casa Timiș

Poți să te plimbi pe dealuri și prin grădină atât pe jos, cât și cu bicicleta, totul în deplină siguranță;

Mergi pe Drumul Vinului;

Degustări de vin;

Vizite la cramele de pe Dealul Mare;

Poți juca ping pong sau badminton;

Poți lenevi pe șezlong;

Activități cu enterteiner la locul de joacă pentru copii.

Planuri la Casa Timiș

Familia Timiș își propune să transforme acest loc într-unul de „detoxifiere digitală” așa că în urmă cu un an a început un amplu proiect de extindere: 15 bungalow-uri cu 30 de locuri de cazare, 3 lacuri - unul în care vor crește păstrăvi care vor fi preparați pentru oaspeții conacului, unul decorativ cu crapi koi și unul de agrement - și un spa de 1000 de metri pătrați care va cuprinde cabinete de masaj, saune, jaccuzi, sală de sport deschisă spre grădină, zonă de relaxare, studio interior și platformă exterioară pentru yoga și pilates.

De asemenea, mai este în plan și o herghelie cu cai și ponei pentru copii, dar și construcția unei crame tehnologice și de vizitare-degustare.

