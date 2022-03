Carmen Uscatu: Eficiența în spital nu înseamnă profit, ci o calitate mai bună a actului medical

Rolul statului în ceea ce privește cheltuielile în spitale este acela de a controla costurile, dar trebuie tratată și problema eficienței acestor costuri deoarece este înțeleasă greșit, în sensul că scopul ar fi acela de a înregistra profit și nu o creștere a calității serviciilor medicale, este de părere Carmen Uscatu, membru fondator al asociației Dăruiește Viață.

„Rolul statului este să controleze foarte bine costurile, cheltuirea banilor în spitale, dar cred că rolul nostru este să ne și uităm la toate problemele care sunt legate de eficiența cu care se cheltuie acești bani.

De aceea lucrăm la un proiect pilot, bazat pe această eficiență, care nu este «un bau-bau». Foarte mulți, când aud acest cuvânt se tem că eficiență înseamnă profit. Nu, eficiența înseamnă calitatea serviciilor medicale, pentru că dacă ești eficient, dacă reușești să tratezi mai mulți pacienți, vei avea și o calitate a actului medical mult mai bună.

Și aici o să avem nevoie de autorități, pentru că noi vrem să propune o organizare axată pe boală, pe pacient, și nu pe un sistem în care medicul este în centru și în care pacientul este trimis de la un specialist la altul, de la un spital la altul. Este un plan despre care am auzit că vrea și Ministerul să-l aplice în spitalele regionale. Noi am putea fi un pilot al proiectului pilot pentru spitalele regionale și pe care am putea lucra împreună”, a declarat Carmen Uscatu, în cadrul conferinței Future Healthcare, organizată de wall-street.ro.

Spitalele din România sunt construite după norme învechite

Asociația Dăruiește Viață construiește un spital pentru copiii cu afecțiuni oncologice, exact lângă Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, iar una dintre problemele majore în construcția acestui spital îl constituie legislația, care este una învechită.

„La 10 ani de la înființarea asociației Dăruiește Viață sperăm că vom putea deschide un spital care ar trebui să fie la standarde europene, care să fie un spital al viitorului și nu al trecutului, pentru că normele după care încă funcționează și construcția de spitale în România sunt din trecut.

Cât despre toate problemele cu care ne-am confruntat pe parcurs, e adevărat, cum spunea și domnul Levente, este greu să faci lucruri bune când sistemul șchioapătă. Probabil că am fi putut face mult mai repede tot ceea ce am realizat în 10 ani, dar acestea sunt condițiile în care se lucrează în România”, a declarat Carmen Uscatu.

Reprezentanta Asociației i-a invitat pe consilierul prezidențial, Diana Păun, pe secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vass Levente, și pe fostul ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, prezenți la dezbaterile din cadrul conferinței Future Healthcare, să vină pe șantierul spitalului pentru a vedea cum decurg lucrurile. Carmen Uscatu a spus că la finele acestui an, spitalul oncologic pentru copii ar putea fi inaugurat și să primească primii pacienți.

Totodată, Carmen Uscatu a spus că, în legătură cu toate problemele cu care s-a confruntat asociația pe partea de construcție, și cu care ar trebui să nu se mai confrunte spitalele regionale, Dăruiește Viața este dispusă să-și ofere sprijinul și să-și împărtășească din experiența acumulată în ridicarea noului spital.

