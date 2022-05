Pandemia de coronavirus a cauzat 14,9 milioane de decese la nivel global în ultimii doi ani, a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) citată de Agerpres.

Cifrele includ persoane care au murit din cauza infecţiei cu COVID -19, precum şi pe care au murit din cauza serviciilor de sănătate suprasolicitate şi a restricţiilor.

The total number of deaths associated with #COVID19 worldwide from 2020-2021 may be closer to 14.9 million: New estimates by WHO & @UNDESA . That’s 9.5 million more deaths than reported https://t.co/qDvaA6t5KZ #HealthData pic.twitter.com/ZjABJzlgiZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2022

Cifra totală a deceselor cauzate de coronavirus este de peste 6,2 milioane, a indicat OMS referitor la cifrele trimise către organizaţie de statele membre.

OMS solicită mai multe investiţii în asistenţa medicală globală, astfel încât tratamentul care salvează vieţi să nu fie amânat în timpul unor crize precum pandemiile.

Excess mortality is calculated as the difference between the number of deaths that have occurred & the number that would be expected in the absence of the #COVID19 pandemic https://t.co/KgFlnthP5e #HealthData pic.twitter.com/Lgd9dw8x3P— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2022