OFICIAL | Începe administrarea dozei patru de vaccin împotriva COVID-19 și în România

Administrarea dozei a patra de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech este posibilă, după recomandările EMA și ECDC. Începând din 16 mai 2022, în centrele de vaccinare și în cabinetele de medicină de familie se poate efectua, la cerere, cea de - a patra doză de vaccin Comirnaty - Pfizer BioNTech.

Pot solicita vaccinarea cu doza a patra persoanele peste 18 ani care au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu trei doze de vaccin de tip ARN mesager

Vaccinarea cu doza a patra se poate efectua la minimum patru luni după efectuarea celei de-a treia doze.

Se recomandă efectuarea dozei a patra de vaccin în special persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.

Dovada vaccinării cu doza a patra va fi reprezentată de adeverința de vaccinare, generată din Registrul Electronic Național de Vaccinări, sau de certificatul digital.

Până în prezent, 31 de persoane au fost vaccinate cu doza a patra, acestea fiind sever imunocompromise, eligibile pentru o schemă de vaccinare primară cu treo doze. În săptămâna 2-8 mai, 929 de persoane au fost vaccinate cu prima doză, România ajungând la un total de 8.126.799 de vaccinări.

Valabilitatea certificatului COVID a fost prelungită cu încă un an, până în iunie 2023

Parlamentul European a votat prelungirea valabilității certificatului COVID cu încă un an.

Europarlamentarii au hotărât menținerea certificatului digital încă 12 luni, până la 30 iunie 2023, potrivit unei postări a grupului RO Vaccinare.

În plus, aceștia vor cere Comisiei Europene evaluarea necesității certificatului după o perioadă de 6 luni de la extensie, după decembrie 2022, în funcție de recomandările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC) și Comitetului pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee - HSC).

Certificatul de vaccinare este valabil în România începând cu 16 septembrie 2021.

