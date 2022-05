Afacerile MedLife au atins pragul de 431 de milioane de lei în primul trimestru din 2022

MedLife a înregistrat în primele trei luni ale anului 2022 o cifră de afaceri consolidată pro-forma în valoare de 431 milioane lei, în creștere cu 28% față de primul trimestru din 2021. Potrivit reprezentanților companiei, rezultatele din primul trimestru reflectă faptul că piața a început să reintre în mișcare, după doi ani de pandemie, iar românii își reiau ușor și precaut activitățile obișnuite.

“Cei doi ani de pandemie, dar și războiul din Ucraina ne-au arătat că sănătatea nu poate fi pusă pe pauză. Am investit în digitalizare, am investit în cercetare și inovație, am făcut upgrade la nivel de echipamente și dotări și ne-am consolidat poziția de lider pe zona de oncologie. Vom păstra un nivel de acțiune echilibrat, atât din perspectivă medicală cât și de business, consolidând segmentul de oncologie, iar în unități spitalicești cel de boli acute” a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.

Creșteri susținute pentru servicii de oncologie, dar și pentru intervenții chirurgicale în cazul afecțiunilor acute

În pofida contextului incert de la începutul anului, MedLife a reușit să înregistreze creșteri la nivelul tuturor diviziilor de business. Astfel la nivelul diviziei de clinici, MedLife a înregistrat o creștere de 58%.

„La nivelul pieței de servicii medicale private nu am văzut o stagnare. Dimpotrivă, odată cu relaxarea treptată a restricțiilor COVID, cererea pentru servicii medicale a crescut. Românii au simțit nevoia să își reia controalele pentru patologia cronică, să își programeze intervențiile chirurgicale amânate în pandemie sau pur și simplu să își facă un control de rutină post-COVID, iar acest lucru continuă să se reflecte în numărul mare al pacienților care ne trec pragul zi de zi”, a declarat Dorin Preda, Director Executive, MedLife Group.

Și în zona de spitale compania a înregistrat un salt important, acesta fiind pus pe seama creșterii numărului de intervenții chirurgicale amânate în pandemie sau a intervențiilor cu caracter de urgență pentru afecțiunile acute.

“Realitatea este că ne confruntăm cu un număr tot mai mare de pacienți care necesită un tratament chirurgical în regim de urgență. Cu părere de rău, această lungă perioadă de pandemie a lăsat în urmă nu doar un număr mare de decese, dar și un număr mare de cancere nediagnosticate la timp sau de boli cronice nemonitorizate, iar trendul pare să fie unul ascendent”, a mai declarat Dorin Preda.

După alăturarea NeoLife România în grup, compania a reușit să finalizeze și achiziția OncoCard.

“Alături de companiile partenere din grup avem dotările pentru a lupta împotriva bolilor cu cea mai ridicată rată de mortalitate din România, inclusiv cancerul”, a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.

Accent pe digitalizare, extindere teritorială și robotizare

Pentru perioada următoare, reprezentanții MedLife se arată optimiști cu privire la evoluția pieței și reconfirmă intenția de a continua investițiile, având ca priorități zonele de digitalizare, extidere teritorială și tehnologizarea.

“Ne concentrăm pe programul de achiziții și sperăm ca în curând să integrăm noi parteneri în grup. Totodată, vizăm consolidarea infrastructurii pe zona de chirurgie de înaltă performanță. Nu în ultimul rând, am reușit să echilibrăm activitatea medicală a unităților MedLife adaugând serviciilor de screening si prevenție un volum important de venituri pe segmentele de oncologie și chirurgie, segmente ce sunt mai puțin elastice la sezonalitate, valuri de pandemie și amenințări geopolitice” a mai declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.

Sursa foto: MedLife Romania

