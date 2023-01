Dă-i voie creierului tău să gândească mai puțin: 7 trucuri zilnice pentru sănătatea ta mintală

Obiceiurile zilnice ne mențin creierul sănătos și este un moment excelent pentru a pune în aplicare noi instrumente în rutina noastră. Cercetările arată că pauzele active, practicarea recunoștinței și introducerea noilor activități în viața ta, pot susține sănătatea creierului.

Iată câteva modalități de a vă întări creierul și de a avea grijă de sănătatea ta, publicate de revista Fortune.

1. Limitează multitasking-ul

Atunci când facem mai multe lucruri în același timp, în subconștient îi spunem creierului nostru că "unele lucruri nu merită să le ținem minte", spune Dr. Marc Milstein, autorul cărții The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia, pentru Fortune.

Secundele pe care le petrecem oscilând constant de la o sarcină la alta împiedică anumite informații să treacă din memoria pe termen scurt în cea pe termen lung. Ca o soluție la acest lucru este recomandată metoda Pomodoro, prin care alternezi pauzele cu sarcinile. Dacă te concentrezi asupra unei singure sarcini timp de 25 de minute, vei fi mai productiv și vei reține mai multe informații.

2. Găsește momente de bucurie

Fuga pentru mici momente de bucurie s-a concretizat într-un program. Proiectul Big Joy Project al Greater Good Science Center constă în a face, timp de șapte zile, șapte microacte de bucurie pentru a reduce stresul și a insufla fericire.

În timp ce unele mici perioade de stres pot fi sănătoase, stresul cronic poate dăuna creierului, afectând gândirea, memoria și starea de spirit. Micile acte de bucurie pot întrerupe acest ciclu de stres.

3. Ieși la o plimbare

Atunci când ne simțim stresați sau epuizați, creierul nostru poate aluneca într-un ciclu de îngrijorare care poate fi debilitant și imposibil de întrerupt. Cercetătorii au descoperit că evenimentele stresante sunt asociate cu un risc crescut de boli mentale și fizice.

Odihna activă, transpusă într-o activitate fizică, te poate ajuta la întreruperea tiparelor de gândire stresante. Încearcă să mergi la o plimbare atunci când te simți stresat. Dr. Thomas Frieden, fost director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, spune că mersul pe jos ca formă de exerciții fizice poate îmbunătăți atât sănătatea fizică, cât și cea mentală, numindu-l chiar "cel mai apropiat lucru de un medicament minune".

Citeste si: De ce nu se declară epidemie de gripă în România?

4. Începe un hobby

Începerea unei noi activități poate stimula creierul prin eliberarea de dopamină. Cercetările au arătat că un nou hobby poate îmbunătăți, de asemenea, sănătatea mintală și, în multe cazuri, ne menține conectați la o comunitate și ne dă un sentiment de apartenență.

Depășirea noilor provocări și menținerea activă din punct de vedere mental la orice vârstă poate întări capacitățile cognitive ale creierului și poate contribui la diminuarea riscului de Alzheimer și demență.

5. Nu mai lua atât de multe decizii

Se estimează că adulții iau aproximativ 35.000 de decizii pe zi, iar multe sunt luate în subconștient. Lupta cu alegerile pe parcursul zilei necesită energie cerebrală și poate provoca oboseala decizională, ceea ce ne epuizează în cele din urmă.

Citeste si: România se pregătește să declare epidemie de gripă. Ce măsuri se...

Atunci când ne confruntăm cu o abundență de opțiuni, creierul nostru este copleșit și nu poate lua decizii la fel de ușor sau eficient. Pentru a ușura gama de opțiuni a creierului, practică reducerea alegerilor. Pregătește-ți hainele pentru serviciu cu o seară înainte, împreună cu prânzul la pachet, și stabilește o listă de lucruri de făcut, astfel încât să nu fii nevoit să te simți copleșit de ceea ce trebuie să faci atunci când te grăbești.

6. Vorbește cu tine

Autoafirmațiile, vorbele pe care ni le spunem nouă înșine, au susținere științifică, pot îmbunătăți încrederea și stima de sine. Poți începe prin a-ți evalua valorile.

Practicarea afirmațiilor bazate pe valori poate ajuta la activarea sistemului de recompensă al creierului, care ne face să simțim plăcere și ne încurajează să continuăm să susținem valorile care ne fac să ne simțim fericiți.

Citeste si: Rafila: Vârful infecțiilor va fi atins între 15 ianuarie -10 februarie

7. Aventurează-te până la magazinul tău preferat

Atunci când redescoperi magazinul tău preferat îți poți îmbunătăți starea de spirit. Poate fi o altă modalitate de a întrerupe ciclul de stres și de a te calma.

"Fie că adăugați articole în coșul de cumpărături online sau vizitați magazinul preferat pentru câteva ore, obțineți un impuls psihologic și emoțional. Chiar și cumpărăturile din vitrine sau navigarea online pot aduce fericire alimentată de creier. Dar, din nou, vrei să te asiguri că nu scapă de sub control", spune Dr. Scott Bea, psiholog clinician, într-un interviu acordat Cleveland Clinic.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: