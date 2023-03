Ionuț Leahu, la Future Healthcare: Trebuie să băgăm înapoi gura în corpul uman și stomatologia înapoi în sănătatea românilor

România are un deficit în ceea ce privește sănătatea orală, românii ignorând de cele mai multe ori problemele de dantură, iar o soluție de a crește nivelul de conștientizare asupra importanței sănătății orale ar putea fi lansarea unei inițiative de educare a medicilor de familie, este de părere Ionuț Leahu, CEO și fondator al rețelei Clinicile Dr. Leahu.

Prezent în cadrul conferinței Future Healthcare: Building new technologies for healthcare in 2023 organizată de wall-street.ro, Ionuț Leahu a spus că importanța stomatologiei trebuie să fie pusă pe același nivel și cu celelalte discipline, iar autoritățile nu par să se intereseze de stomatologie.

„Stomatologia din România este un segment al sistemului sanitar care este foarte avansat și nu este o surpriză. De ce? Pentru că, imediat după revoluție, Statul și-a luat mâna de pe stomatologie și a fost dezvoltată de antreprenori. De altfel, Statul Român a fost atât de mulțumit de stomatologie, că nu a inclus în niciun fel în PNRR termenii de stomatologie sau stomatolog”, a declarat Ionuț Leahu.

Totuși, de cealaltă parte, când vine vorba despre nivelul de conștientizare, România are o problemă. Potrivit lui, nici nu sunt suficiente informații publice legate de sănătatea orală a românilor, ceea ce a dus la necesitatea mediului privat să efectueze propriile studii.

„Nu există niciun fel de studii din zona autorităților publice care să ofere informații legate de nivelul ne aflăm ca țară în ceea ce privește sănătatea orală. De aceea, pe 22 martie organizăm la Palatul Parlamentului un eveniment dedicat stomatologiei în care să prezentăm datele unui studiu pe care le-am realizat pe ultimii 5 ani.

De ce am făcut acest studiu? Pentru că am vrut să vedem ce părere au românii despre stomatologie și despre sănătatea orală. Am realizat acest studiu și organizăm evenimente de specialitate pentru că trebuie să băgăm înapoi gura în corpul uman și stomatologia înapoi în sănătatea românească”, a subliniat Ionuț Leahu.

Trebuie educați inclusiv medicii de familie în privința sănătății orale

Potrivit fondatorului rețelei Cliniciule Dentare Dr. Leahu, este nevoie de o conștientizare mai mare asupra sănătății orale a românilor, iar acest lucru ar putea începe de la nivelul medicilor de familie, care să-i încurajeze pe români să nu-și neglijeze dantura.

„De multe ori, noi suntem medicii de familie ai pacienților care vin la noi. Asta este ceea ce lipsește în cabinetele de medicină de familie. Mi-aș dori să văd o inițiativă prin care mai întâi să fie educați medicii de familie în legătură cu importanța sănătății orale.

Este important ca omul să aibă și o gură sănătoasă, nu doar o inimă sănătoasă, nu doar un ficat sănătos, pentru că și gura este parte a corpului uman. Este nevoie de servicii de stomatologie de calitate, în special pentru clienții cu probleme oncologice și care au nevoie de tratamente speciale”; a mai spus Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie.

Conferința Future Healthcare: Building new technologies for healthcare in 2023 este organizată de wall-street.ro în parteneriat cu Siemens Healthinners România, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, Clinicile Dentare Dr. Leahu, Ovidius Clinical Hospital (OCH), AC RAD Medical Consult & Service și Life Dental Spa.

