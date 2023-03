România se confruntă cu un deficit în ceea ce privește accesul la medicamente și la serviciile farmaceutice, principalele cauze fiind capacitățile limitate de producție locală, dar și a farmaciilor în mod egal la nivelul întregii țări, iar soluțiile ar putea fi găsite dacă ar exista mai multă voință politică, a declarat Adrian Wiener, Vicepreședinte Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților, în cadrul conferinței Future Healthcare: Building new technologies for healthcare in 2023, organizată de wall-street.ro.

„E o problemă complexă, în fapt. Crizele prin care am trecut ne-au arătat insuficiențele și nevoile sistemului sanitar. Am văzut criza lanțurilor de aprovizionare, a materiilor prime, a medicamentelor de care era nevoie în pandemie.

Din păcate pentru România, și poate nu a fost o surpriză pentru nimeni, pandemia ne-a prins pe piciorul din spate. Suntem foarte dependenți de importuri. România are foarte puține fabrici de medicamente, mai puține decât multe dintre țările din regiune, chiar mai puține decât are Ucraina”, a declarat Adrian Wiener.

Potrivit acestuia, există și o distribuție inegală a accesului la servicii farmaceutice la nivel național, iar decidenții ar trebui să vină cu soluții de stimulare a deschiderii de farmacii în zonele în care acestea lipsesc

„Există un acces limitat la medicamente în mediul rural și mic urban, în general la servicii farmaceutice. Este o problemă și este nevoie de introducerea unor forme de stimulare financiară pentru a încuraja deschiderea de noi farmacii și în aceste zone. Poate prin eliminarea impozitului pe profit în primii cinci ani.

Trebuie să găsim astfel de mecanisme prin care să permitem un acces mai larg la serviciile farmaceutice, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, despre facilitarea accesului către populație la serviciile de sănătate, care este una dintre marile probleme ale României.

Se pot găsi soluții, dar îmi permit să spun că nu există suficientă voință politică pentru a stimula extinderea serviciilor farmaceutice, dar și de creștere a capacităților de producție a medicamentelor la nivel național”, a subliniat vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește accesul la medicamente, în unele cazuri mai sunt probleme și în ceea ce privește accesul la unele stocuri, la care au acces în mod preferențial marile lanțuri de farmacii.

„În ceea ce privește stocurile, ele au fost mereu sub presiune, există și stocuri preferențiale. Unele dintre marile lanțuri au depozite dedicate și există acces selectiv la unele tipuri de medicamente care sunt uneori într-o formă de penurie”, a mai spus Adrian Wiener.

