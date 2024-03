Oana Sivache, directorul Administrației Spitalelor, audiată la DNA într-un dosar de corupție

Directorul general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), Oana Sivache, este acuzată de procurorii DNA că ar fi primit mită de la managerul Spitalului Colţea, Ioan-Bogdan Furtună, constând în plata chiriei şi a utilităţilor pentru un imobil din Bucureşti pe care aceasta l-ar fi ocupat împreună cu familia.

"În perioada 01.07.2023 - 27.02.2024, inculpata Sivache Gabriela-Oana, în calitatea menţionată mai sus (n.r. la data faptei director general/director general adjunct al ASSMB), ar fi primit de la inculpatul Furtună Ioan-Bogdan foloase necuvenite ce ar fi constat în achitarea contravalorii chiriei lunare şi a facturilor de utilităţi, în cuantum de 39.295 lei, pentru un imobil din Bucureşti pe care şefa ASSMB l-ar fi ocupat împreună cu familia. În schimbul obţinerii acelor foloase, inculpata Sivache Gabriela-Oana ar fi făcut demersuri pentru ca inculpatul Furtună Ioan-Bogdan să fie numit manager interimar al Spitalului Clinic Colţea, începând cu data de 04.11.2022", se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de DNA.



Gabriela-Oana Sivache este cercetată sub control judiciar pentru luare de mită, iar Ioan-Bogdan Furtună, manager interimar la Spitalul Clinic Colţea din municipiul Bucureşti, este cercetat tot sub control judiciar pentru dare de mită.



Pe perioada controlului judiciar, cei doi au interdicţia de a-şi exercita funcţiile, arată DNA.



Pe 12 decembrie 2023, procurorii DNA au efectuat percheziţii la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi la spitalele "Colţea" şi "Sf. Luca" din Capitală într-un dosar de corupţie legat de implementarea de servicii IT la unităţi sanitare din Bucureşti.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: