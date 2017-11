De asemenea, raportul arata ca 86,65% dintre salariati considera ca legea salarizarii va avea efecte negative, remarcandu-se totodata o crestere a numarului de nemultumiti fata de perioada anterioara.

"85,33% dintre salariati considera necesara o greva generala in sectorul public de sanatate; 80% dintre salariati si-au indicat intentia de a participa la o greva generala (68% dintre ei considerand ca greva ar trebui organizata in cel mai scurt timp posibil). Optiunile nu variaza in functie de apartenenta sindicala (la o organizatie sindicala sau alta) sau neafilierea sindicala", se precizeaza in comunicatul transmis sambata AGERPRES de catre Federatia sindicala "Solidaritatea Sanitara".

Conform consultarii publice, alte motive pentru care angajatii din sanatate ar face o greva generala, in afara de mutarea contributiilor - motiv aflat in capul listei, vizeaza reducerea/eliminarea sporurilor pentru conditiile de munca (60,3% dintre salariati), reducerea veniturilor nete raportat la cele prevazute de lege (din cauza transferului contributiilor) - 59,8%, calcularea sporurilor sub forma de cuantum (sume) in loc de procente raportate la salariul de baza - 57,2%, eliminarea nivelului minim garantat pentru sporurile aferente lucrului in zilele libere/de sarbatoare - 57,2%, eliminarea nivelului minim garantat pentru sporurile aferente conditiilor de munca - 56,9%, majoritatea zilelor de concediu de odihna suplimentar vor fi eliminate, generandu-le salariatilor o pierdere media anuala de 5% - 54,7%, plata garzilor medicilor cu un tarif orar mult mai mic decat cel corespunzator salariului de baza - 49,5%, scaderea veniturilor aferente tichetelor de masa cu 25% - 46,6%.

De asemenea, reprezentantii Federatiei 'Solidaritatea Sanitara" sustin ca peste 75% dintre salariati au declarat ca au cunostinta de lista comuna de revendicari semnata de federatiile sindicale din sectorul sanitar, aceasta actiune comuna bucurandu-se de notorietate printre angajati.

"58% dintre salariati au declarat ca nu cunosc continutul intelegerii incheiate de Guvern cu o alta organizatie sindicala din sanatate. Dintre cei care au declarat ca au cunostinta de aceasta intelegere si de continutul ei circa 85% s-au declarat nemultumiti de rezultatele obtinute, respectiv de incheierea ei (doar 6,48% multumiti); 18,9% dintre nemultumiti sunt membri ai acelei organizatii care a incheiat intelegerea (81,4% dintre membrii acestei organizatii declarandu-se nemultumiti)", se precizeaza in document.

Studiul comandat arata ca 75% dintre salariatii din Sanatate nu sunt de acord cu masura introducerii sporurilor in salariile de baza (doar 10,44% au indicat acordul pentru aceasta varianta). Doar 36,8% dintre salariati au declarat ca sunt de acord cu principiul 'sporuri in suma egala pentru toate categoriile de personal care lucreaza la acelasi loc de munca', propus de Guvern si acceptat de-o organizatie sindicala.

Nu in ultimul rand, 60% dintre medici nu sunt de acord cu acordarea in anii urmatori a tarifului orar al garzilor aplicat in 2017, acelasi procent dintre respondenti optand pentru forma actuala a sporurilor aferente garzilor.

Consultarea publica la principalele revendicari ale negocierilor cu Guvernul Romaniei si actiunile necesare pentru apararea lor a fost comandata de Federatia 'Solidaritatea Sanitara" Centrului de Cercetare si Dezvoltare Sociala 'Solidaritatea' si s-a desfasurat in perioada 28 octombrie - 2 noiembrie 2017.

Sursa foto: Spotmatik Ltd / Shutterstock.com