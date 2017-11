Toate gropile de gunoi in care ajung deseurile din Bucuresti au ramas fara autorizatie de mediu. Daca gropile Vidra si Glina erau deja in afara legii, saptamana trecuta a expirat autorizatia de mediu si pentru depozitul Iridex, care deserveste zona de nord a Capitalei.

USR trage un semnal de alarma cu privire la situatia dezastruoasa a managementului deseurilor in Bucuresti, dar si la nivel national, si solicita Primariei Municipiului Bucuresti sa adopte un plan coerent de gestionare a deseurilor.

Faptul ca niciunul dintre cele trei depozite de deseuri nu mai are autorizatie este un lucru grav. Grave sunt si perspectivele pe termen mediu, intrucat ne apropiem de atingerea capacitatii unora dintre aceste depozite. In loc de solutii reale, in sensul colectarii selective, al dezvoltarii capacitatilor de sortare si al planificarii responsabile a viitoarelor depozite (cu amplasamente, dimensiuni si tehnologii care sa nu mai constituie un pericol pentru sanatatea populatiei), singurele actiuni concrete sunt in sfera investitiei masive in incinerare. Incinerarea nu este o solutie universala pentru problema deseurilor, intrucat la ardere ar trebui sa ajunga doar o mica fractie din intregul lant al gunoaielor, eforturile trebuind indreptate inspre cei 3 R: Reducere-Recuperare-Reciclare Allen Coliban, senator USR

Peste 550.000 de tone de deseuri ajung intr-un an in cele trei depozite din Bucuresti, iar rata de reciclare a Romaniei este de sub 10%.

Locuitorii din apropierea gropilor de gunoi au facut mai multe sesizari legate de poluarea aerului."Cetatenii sesizeaza depasiri de hidrogen sulfurat de cinci ani de zile in zonele adiacente gropilor de gunoi. Cu toate acestea, gropile actuale sunt reautorizate an de an, iar primariile nu au inceput proiectarea altor CMID-uri, in zone unde nu ar fi afectata calitatea vietii locuitorilor”, a declarat deputatul USR, Cornel Zainea.

Guvernul a amanat introducerea taxei la groapa

Guvernul a amanat, prin OUG 48/2017, implementarea cu doi ani a taxei la groapa, o masura esentiala pentru preventie in managementul de deseuri, incurajand astfel depozitarea la groapa in detrimentul colectarii selective si reciclarii. Gandita sa inceapa in acest an, taxa era 80 de lei/tona si urma sa creasca la 120 de lei/tona anul viitor.

USR solicita Agentiei pentru Protectia Mediului, precum si Garzii de Mediu sa puna la dispozitia cetatenilor informatii referitoare la stadiul gropilor de gunoi din Bucuresti din punct de vedere al respectarii normelor de mediu si de sanatate publica. De asemenea, USR face apel la Primaria Generala sa adopte masuri urgente de imbunatatire a gestionarii deseurilor in Capitala prin implementarea unui sistem eficient de colectare si reciclare.

