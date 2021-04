UPDATE 22:50- Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Viziteu a reacționat pe pagina sa de Facebook. „Pacienții sunt in siguranța. Sursa nu este încă descoperită, este între doi pereți. se lucrează pentru stingere. Ma îndrept spre spital. Situația este sub control. Fumul semnalat la Spitalul municipal provine de la Bucătărie. Nu sunt victime, pacienții sunt in siguranță. Sunt alături de forțele de intervenție și vă țin informați”, a scris edilul.