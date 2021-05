Nicușor Dan, primarul general al muncipiului București a anunțat că în București vor fi create noi alternative pentru locuitorii Capitalei în a-și petrece timpul liber la sfârșit de săptămână. Este vorba despre zone pietonale care vor fi deschise pentru bucureșteni. Inițiativa încurajează circulația fără autovehicule, în contextul în care Bucureștiul se confruntă cu probleme mari în ceea ce privește poluarea.

Aceste zone vor fi deschise în fiecare weekend, până în 17 octombrie, de sâmbăta de la 11 până duminica la ora 21:00. E o invitație pentru bucureșteni de a ieși în aer liber. E un model pe care orașele occidentale l-au experiementat. Vrem sa dam ocazia să se organizeze evenimente în aer liber, dar este și un test pentru programul mai amplu pe care vrem să-l facem anul viitor. Propunerea a venit de la Asociația ARCEN care continua să fie activa și sa propuna lucruri intersante.

Pentru moment nu organizam evenimente, suntem încă într-un context de pandemie. Vom evalua”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă.

Edilul amintit de problemele pe care Bucureștiul le are în ceea ce privește poluarea. Acesta a transmis că primăria își propune ca în vara anului 2020 să lanseze un studiu al calității aerului în București.

„Analizăm caietul de saricini pentru poluarea aerului, avem o problemă majoră aici, cunoașteți cu toții decizia curții Uniunii Europene. Noi în acest moment funcționăm pe un plan din 2018, care Curtea de Justiei a spus că e nefuncțional, care se bazează pe un studiu din 2014, care se bazează pe poluarea din 2013 (...)

Avem nevoie așadar de un studiu pentru poluare. Este o licitație, vrem să vorbim cât mai mult de această licitație. Ne dorim că cele mai bune companii de evaluarea mediului din Europa, astfel încât planul pentru îmbunătățirea calității aerului să fie real, efectiv și chiar să rezolvăm problema asta.

Calendarul e că în vara lui 2022 să avem și studiul și planul pentru calitate aerului din Bucuresti. Am anunțat printr-un comunicat de presă că am avut o discuție cu UE legat de infringementul privind calitatea aerului din București (...) acolo am anunțat că deschidem această licitație publică și i-am anunțat pe partenerii noștri de măsurile pe termen mediu și scurt pe care dorim să le adoptăm”, a mai precizat Nicușor Dan.

