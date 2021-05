Când spune Nicușor Dan că vor începe lucrările la Prelungirea Ghencea și Doamna Ghica

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că lucrările propriu-zise pe şantierele din Prelungirea Ghencea şi de la Doamna Ghica ar putea începe la sfârşitul lunii iunie, menţionând că au fost virate în acest sens 10 milioane de lei către Trustul de Construcţii Metropolitane.

"Pe cele două şantiere de la Prelungirea Ghencea şi Doamna Ghica mi-aş dori să începem cât mai repede şi aici este o problemă financiară. Am virat ieri 10 milioane de lei către Trustul de Construcţii Metropolitane, care e compania Primăriei - am decis s-o păstrăm (...) - din păcate am avut doar 10 milioane şi nu vreo 50, câte i-ar fi trebuit ca să înceapă lucrările. O să mai alocăm bani pe 10 iunie, după ce primim cotele de la stat şi eu sper ca, spre sfârşit de iunie, să putem efectiv să începem lucrările şi la Prelungirea Ghencea şi la Doamna Ghica. În şedinţa de Consiliu de pe 2 iunie o să votăm proiectul de asociere cu Primăria Sectorului 2, astfel încât să putem să folosim şi banii pe care i-au alocat în bugetul pe 2021 pentru Doamna Ghica", a explicat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a estimat că pasajul Doamna Ghica ar putea fi realizat până la sfârşitul anului viitor.

Primarul a adăugat că la parcarea Cora - Pantelimon se lucrează în prezent.

"La Parcarea de la Cora - Pantelimon lucrările funcţionează prin bunăvoinţa constructorului care are de luat de la noi vreo 40 de milioane şi aşteaptă să îi ia. De asemenea, vor demara foarte curând lucrările la Cartierul Henri Coandă, care este o obligaţie foarte, foarte, foarte veche a noastră, am avut chiar ieri o întâlnire cu constructorul. Şi acolo au fost nişte întârzieri de plată din partea noastră, dar zilele următoare se va relua, în două luni sperăm să facem recepţia pe lotul I şi sper ca până la sfârşitul anului să terminăm cu apa, canalizarea pe lotul II", a precizat Nicuşor Dan.

ADIO, Podul Ciurel!

În ceea ce priveşte Podul Ciurel, primarul general a declarat că nu susţine continuarea proiectului, dar sunt necesare o analiză de trafic şi ajustări minore, astfel încât ceea ce s-a realizat până în prezent să poate fi folosit în mod optim.

"În schimb, există un proiect care este propus de Consiliul Judeţean Ilfov şi cu care suntem de acord şi cu care şi Ministerul Transporturilor este de acord, pentru ca autostrada de centură - deci nu şoseaua de centură - să fie legată cu mai multe intrări, care să ajungă până în interiorul Bucureştiului, printre care Bulevardul Timişoara, care să fie prelungit peste centură, până la autostrada de centură şi, de asemenea, Calea Giuleşti, care să fie prelungită până la Şoseaua de centură. În momentul în care aceste două drumuri vor fi realizate, vom avea mai multe ieşiri din Bucureşti către şoseaua de centură şi către autostrada de centură şi în felul ăsta o să luăm presiunea de pe Iuliu Maniu", a spus Nicuşor Dan.

