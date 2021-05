Premierul Florin Cîţu a declarat, sâmbătă, că măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie vor fi prezentate săptămâna viitoare.

"Săptămâna viitoare vom prezenta măsurile cu care vom intra de la 1 iunie. Vom avea mai multe date şi le vom prezenta pe cele pe care le vom lua de la 1 iunie, dar hotărârea CNSU aprobată săptămâna trecută arată clar direcţia în care mergem. Dacă avem elemente care să ne permită să venim şi cu alte relaxări, le vom face. (...) Nu vom renunţa la nimic. Pornim de acolo şi eu mă uit doar la partea mai bună, ce să adăugăm la hotărârea CNSU, nu să mai scoatem de acolo. România merge într-o direcţie şi nu se poate întâmpla altceva", a spus Cîţu, după ce a vizitat Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan Bucureşti.

Campania de vaccinare anti-COVID-19 trebuie accelerată, a subliniat premierul.

"Am văzut câteva acţiuni ale colegilor mei din Guvern şi arată foarte bine. Trebuie să accelerăm campania de vaccinare. Astăzi avem un progres, am eliminat obligativitatea portului măştii în spaţiul public sau în spaţii deschise, în zone neaglomerate tocmai pentru că am avut o campanie de vaccinare care a mers foarte bine, o campanie de vaccinare care s-a văzut într-o rată de pozitivare în scădere şi de aceea am luat aceste măsuri. Avem mai multe măsuri de luat în perioada următoare, toate depind de campania de vaccinare. Cu cât accelerăm campania de vaccinare - e singura soluţie de a scăpa de pandemie - cu atât putem să luăm aceste măsuri mai repede", a spus Cîţu.

Premierul, optimist cu privire la campania de vaccinare

El şi-a exprimat speranţa că aceasta va fi prima acţiune a membrilor Guvernului dintr-un lung şir de acţiuni pentru campania de promovare.

"Este o campanie de vaccinare asumată de întreg Guvernul. Este o campanie de vaccinare pentru viaţă, pentru români. Veţi mai vedea câteva acţiuni pe care le vom face în perioada următoare de la Guvern, dar avem nevoie şi de susţinerea societăţii. (...) Cu cât ne vaccinăm mai repede şi avem dozele să ne vaccinăm mai repede, cu atât vom învinge mai repede această pandemie, doar împreună vom învinge pandemia", a arătat premierul, potrivit Agerpres.

Florin Cîţu a menţionat că sunt luate în calcul măsuri pentru impulsionarea campaniei de vaccinare.

"Campania de vaccinare are un scop clar: să scăpăm de pandemie. Avem aceste borne, aceste ţinte tocmai pentru a da predictibilitate campaniei de vaccinare. Vrem de la 1 iunie să venim cu alte măsuri şi am spus câteva lucruri pe care le luăm în calcul de la 1 iunie. Am luat câteva măsuri înainte să ajungem la 1 iunie tocmai pentru că această campanie de vaccinare a mers mai bine decât ne aşteptam. Împreună cu echipa CNCAV şi ceilalţi şi Ministerul Sănătăţii ne gândim la măsuri pe care să le luăm în perioada următoare pentru a impulsiona campania de vaccinare, una dintre ele este astăzi, în care toţi membrii Guvernului au ieşit în stradă pentru a susţine campania de vaccinare. Vom avea şi săptămâna viitoare altele", a afirmat prim-ministrul.

El s-a declarat convins că până finalul zilei toţi membrii Guvernului vor ieşi să susţină campania de vaccinare.

