Valeriu Gheorghiţă: Tulpina Delta va deveni dominantă la nivel global

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a declarat că tulpina Delta va deveni dominantă la nivel global şi nu doar în anumite ţări şi are o capacitate de transmitere cu cel puţin 60% mai mare decât varianta clasică.

"Reamintesc faptul că tulpina Delta are toată capacitatea de a deveni tulpină dominantă în ceea ce priveşte numărul de cazuri de COVID-19, prin faptul că are această capacitate de transmitere crescută, cu cel puţin 60%, are o capacitate crescută de a se lega de receptorii specifici virusului SARS-CoV-2 şi, de asemenea, se poate asocia într-o oarecare măsură cu reducerea eficienţei vaccinurilor dacă nu completăm schema de vaccinare. Aşadar, este foarte important să avem o schemă de vaccinare completă, pentru a beneficia de protecţie maximală faţă de această variantă virală", a afirmat Gheorghiţă, scrie Agerpres.

El a precizat că OMS şi Centrul European pentru Control al Bolilor estimează că tulpina Delta va deveni dominantă la nivel global şi nu doar în anumite ţări şi până la sfârşitul lunii august, potrivit datelor preconizate, va exista o predominanţă a acestei tulpini în peste 90% din cazurile de COVID-19.

"Tocmai de aceea readuc aminte importanţa vaccinării ca măsură de prevenţie. Chiar dacă astăzi situaţia epidemiologică este una foarte bună, este important să continuăm să ne vaccinăm, pentru a ne asigura acel nivel de imunitate colectivă suficient de crescut, astfel încât să prevenim o răspândire accelerată a acestei infecţii în rândul populaţiei, pentru că datele din Marea Britanie ne arată o transmitere crescută în rândul persoanelor nevaccinate şi în rândul persoanelor care nu au fost vaccinate cu schemă completă", a spus Gheorghiţă.

El a reamintit că prima victimă decedată de la tulpina indiană a COVID-19, în România, este o persoană de 72 de ani din judeţul Argeş, nevaccinată şi care prezenta comorbidităţi.

Citeste si: Ioana Mihăilă: Personalul medical nevaccinat va trebui să se...

"Din informaţiile mele obţinute de la INSP Argeş, mai este o persoană care, în momentul de faţă, este confirmată cu tulpina Delta, internată în terapie intensivă, terapiei non-COVID, având în vedere că este la distanţă mai mare de la debutul bolii şi nu mai este considerată contagioasă la acest moment", a mai afirmat Gheorghiţă.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: