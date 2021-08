VIDEO Înotătorul David Popovici, premiat de Ministerul Educaţiei

Înotătorul David Popovici a fost premiat de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a subliniat că tânărul este un exemplu "excepţional" şi "credibil" pentru susţinerea sportului şcolar.

David Popovici (16 ani) a primit din partea Ministerului Educaţiei o plachetă marcată cu cuvintele "determinare", "ambiţie", "voinţă", "iniţiativă", "dăruire" şi un premiu "simbolic" de 10.000 de lei, scrie Agerpres.

"Este un moment important pentru Ministerul Educaţiei, este un moment emoţionat. David a obţinut un succes care ne face mândri pe toţi. Ne face mândri pe cei care trebuie să susţinem şcoala românească şi sportul şcolar. David este un exemplu excepţional şi credibil, mult mai credibil decât poate fi orice ministru pentru susţinerea sportului şcolar. Este un exemplu de performanţă. (...) Este un exemplu de determinare de la David, de ambiţie de la David, de voinţă, de iniţiativă, dăruire", a afirmat Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, cadrul legal trebuie schimbat astfel încât elevii cu performanţe deosebite indiferent de domeniu să poată fi recunoscuţi şi recompensaţi de Ministerul Educaţiei.

"Trec peste faptul că Jocurile Olimpice nu sunt, spre exemplu, în calendarul competiţiilor recunoscute pentru moment de Ministerul Educaţiei. Aceste hibe legislative vor trebui să fie compensate. Este un bun prilej pentru a anunţa iniţiativa Ministerului Educaţiei de compensare a acestor goluri în vederea susţinerii performanţei, recunoaşterii importanţei sportului românesc. (...) Premiul oferit de către Ministerul Educaţiei în valoare de 10.000 lei este strict simbolic. Sunt convins că Ministerul Tineretului şi Sportului va gândi o modalitate de recunoaştere şi din această perspectivă corectă pentru încurajarea celor care doresc să urmeze sportul şi mai ales sportul de performanţă", a declarat Sorin Cîmpeanu.

David Popovici a îndemnat copiii să facă sport şi pe părinţii acestora să îi ducă la sport.

"Acum, după toate performanţele mele, pe care nu aveam cum să le obţin fără ajutorul lor şi al multor alţi oameni, aş vrea să profit de imaginea şi de valul pe care l-am creat şi să inspir cât mai mulţi copii să se apuce de sport. Aş vrea să inspir cât mai mulţi părinţi să îşi ducă copiii să facă un sport, dar se mai întâmpină probleme câteodată şi cred că (odată) cu această schimbare de ordin sau iniţiativă vom reuşi să ajutăm mai mulţi copii să continue în sport şi să îi putem recompensa într-un fel sau altul pentru că merită. (...) Am rămas la fel, eu sunt acelaşi băiat. (...) Cel mai important lucru cred că este pasiunea pentru sport şi pentru ceea ce faci", a transmis Popovici.

El şi-a manifestat speranţa ca noul an şcolar să înceapă cu prezenţă fizică, precizând că s-a vaccinat anti-COVID.

"Eu m-am vaccinat, da. Vă recomand tuturor să faceţi asta. Când va începe şcoala sper să reuşim să fim toţi fizic, dar să fie şi într-un mediu sigur, pentru că altfel va trebui să recurgem la metoda online, un lucru care nu este tocmai plăcut, dar necesar", a spus sportivul.

El a adăugat că nu a decis încă la ce universitate va studia, dar a mărturisit că este pasionat de psihologie.

"Într-adevăr au venit foarte multe (oferte din afară - n.r.). Sunt într-un fel de punct de cotitură al vieţii mele în care trebuie să mă decid dacă rămân în România, Europa sau mă duc pe vreun alt continent să continui studiile. Am lăsat toate aceste gândiri până după vacanţă, pentru că am vrut să las tot stresul şi gândurile până după ce mă voi relaxa, pentru că am nevoie de o pauză, dar sunt convins că, având atâţia oameni geniali în jurul meu, voi reuşi să mă descurc foarte bine indiferent de ce variantă aleg fie şi în România, Europa, pentru că va fi foarte bine indiferent. (...) Mi-ar plăcea foarte mult să poată fi îmbinat mai mult sportul cu şcoala, să fie ca un stil de viaţă şi să avem cât mai multe baze sportive în cât de multe şcoli, poate, de ce nu, în toate. Dacă s-ar putea aş clona Liceul Coşbuc la care sunt, aş adăuga câteva baze sportive, cum aş vrea să fie în toată ţara, şi atunci ar fi minunat, perfect", a completat înotătorul.

David Popovici a cucerit trei medalii de aur şi una de argint la Europenele de juniori de la Roma, desfăşurate în urmă cu câteva săptămâni, iar în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo a făcut o cursă formidabilă în finala de la 200 m liber, în care a obţinut un excelent loc patru, la doar două sutimi de medalia de bronz.

