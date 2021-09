Emma Răducanu scrie istorie la US Open 2021: a venit din calificări și nu a pierdut niciun set

Este prima britanică ce câștigă un titlu de Grand Slam, după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon, și prima britanică, după mai bine de jumătate de secol, care își adjudecă titlul la US Open, tot după Virginia Wade, în 1968.

Victoria ei, recompensată cu 2.000 de puncte WTA, o va propulsa de luni tocmai pe locul 23 în clasamentul mondial. În plus, devine milionară. În contul ei vor intra 2,5 milioane de dolari. În urmă cu numai câteva luni încă se ducea la școală și învăța din greu.

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, Canada, tatăl său fiind din România, iar mama din China. Pe când Emma avea 2 ani, întreaga familie s-a mutat în Marea Britanie. Recent, sportiva a declarat presei din Marea Britanie că vine de câteva ori pe an în România, la bunica sa, și că îi place foarte mult mâncarea autohtonă, scrie Digi24.ro.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, premierul Boris Johnson, dar și ducii de Cambridge, William și Catherine, au felicitat-o, în miez de noapte, pe sportiva cu origini românești, după succesul remarcabil de la US Open 2021.

'I have no doubt your outstanding performance, and that of your opponent Leylah Fernandez, will inspire the next generation of tennis players.'



Read The Queen's message to @EmmaRaducanu in full: https://t.co/m5lxaH7kKi pic.twitter.com/aFSaCisDC0