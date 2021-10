Emma Răducanu și Halep, calificări fără probleme în sferturile Transylvania Open

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, campioana de la US Open, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari şi care e găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o joi pe Ana Bogdan cu 6-3, 6-4. Și Simona Halep s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open.

Halep a învins-o pe rusoaica Varvara Graceva, cu 6-4, 6-2.

Emma Răducanu a declarat că ar fi extraordinar să joace împotriva Simonei Halep, în semifinalele turneului Transylvania Open, precizând că meciul ar fi un "adevărat test" pentru a vedea nivelul la care se află în acest moment.

"Pentru mine urmează un meci foarte dificil, mâine, cu Marta (n.r. - Marta Kostiuk)... nu ştiu, e destul de departe să mă gândesc acum, dar să joc împotriva Simonei Halep aici ar fi extraordinar. Ar fi un adevărat test pentru a vedea unde sunt să joc împotriva unei campioane. Este un idol pentru mine şi este o plăcere numai să o văd jucând. Ieri a fost prima oară când am văzut-o jucând din tribună. Este o inspiraţie pentru mine, sper să ajung şi eu la nivelul ei într-o zi", a spus Răducanu.

Răducanu s-a arătat bucuroasă de faptul că tatăl său, de origine română, o urmăreşte din tribune la Transylvania Open.

"Înseamnă foarte mult pentru mine faptul că tata este alături de mine la acest turneu în ţara lui. El de obicei nu călătoreşte cu mine, însă fiind vorba despre România a venit, nu putea să rateze această ocazie. Mă bucur că este aici, nu a fost cu mine la New York (n.r. - la US Open), dar acum poate trăi alături de mine experienţa unui turneu. Mai ales în România, unde amândoi ne simţim foarte bine şi am fost întâmpinaţi cu bucurie", a adăugat jucătoarea britanică.

Sursa foto: Shutterstock

