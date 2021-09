Studiu: Câți bani au cheltuit părinții elevilor pentru noul an școlar

Cu ocazia începerii noului an școlar, 9 din 10 copii vor veni la scoală cu haine și rechizite noi, obiecte pentru care părinţii români au investit un buget de 200 lei – 500 lei, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. Astfel că, 92% dintre părinți declară că au achiziționat rechizite pentru noul an școlar, în timp ce 84% dintre aceștia declară că au achiziționat haine.

De asemenea, cheltuielile pentru noul an școlar cresc odată cu trecerea copiilor dintr-un ciclu școlar în altul, potrivit datelor din studiu. Dacă pentru un preșcolar bugetul mediu total se ridică la peste 600 de lei, pentru un elev de liceu părinții declară că au cheltuit chiar și peste 900 de lei. Aceasta în condițiile în care câștigul salarial mediu net a fost de aproape 3.400 de lei în luna ianuarie.

Ce îi îngrijorează pe părinți

Contractarea virusului de către copii dar și incertitudinea ca urmare a începerii anului școlar este o îngrijorare pentru o treime dintre părinți. De altfel, 8% dintre părinți se declară mai optimiști spunând că nu sunt deloc îngrijorați cu privire la începerea acestui nou an școlar.

În privința așteptărilor părinților cu privire la noul an școlar, 8 din 10 (79%) dintre aceștia agreează începerea școlii în format clasic cu revenirea în bănci, chiar dacă virusul nu a fost complet eliminat.

Pe de altă parte, 21% dintre părinți consideră că școala nu trebuie să înceapă în format clasic. Este vorba în proporție mai ridicată despre părinții care își doresc reluarea cursurilor în format hibrid (14%) sau online (7%). Părinții care optează pentru școala în format clasic sunt, în proporții mai ridicate, cei care au copii mai mici, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani (82%).

Favorabili sistemului hibrid sunt în proporții mai ridicate, părinții liceenilor (14%), iar sistemul online este preferat de către părinții ai căror copii au vârste cuprinse între 11 și 14 ani (12%).

Anul 2021 este doilea la rând când școala a început în vremuri de pandemie. În cadrul studiului realizat de compania de cercetare Reveal Marketing Research, au fost consultați peste 1.009 de respondenți, dintre care 390 sunt părinți cu copii școlari și liceeni din întreaga țară, pentru a vedea cum percep aceștia începutul anului școlar, temerile și îngrijorările lor, dar și cât au cheltuit pe haine și rechizite.

Sursa foto: Wall-Street.ro

