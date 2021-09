TOP 5 recomandări de weekend: ce evenimente au loc în București

Expoziții de artă, brunch-uri și sesiuni de improvizație sunt câteva dintre evenimentele din acest weekend unde bucureștenii pot alege să-și petreacă timpul. Iată care sunt recomandările noastre pentru weekend-ul 18-19 septembrie.

Expoziția Art Safari

Art Safari, operator cultural independent care acționează pe scena de artă din România și unul din cele mai importante eveniment culturale din București are loc în perioada 16-26 septembrie 2021. Ediția din acest an este mai mare comparativ cu cea de din 2020 și asta pentru că expozițiile au loc în două locații: Palatul Dacia-România (Palatul Pinacotecii), de pe strada Lipscani și la Hanul Gabroveni, în imediata apropiere.

Aproximativ 850 de lucrări de artă provin din colecţiile a 25 de muzee şi din 80 de colecţii private vor fi expuse anul acesta la Art Safari. Operele de artă expuse la Palatul Dacia-România şi Arcub Hanul Gabroveni valorează peste 9 milioane de euro.

Prețul unui bilet este de 60 de lei, iar prețul pentru un abonament se ridică la 100 lei. Un bilet pentru Night Tours costă 99 lei, iar un abonament VIP are prețul de 250 lei (acesta include acces nelimitat la expoziții, dar și la Night Tours).

Am dezbătut într-un material pe larg ce poate fi văzut la Art Safari 2021.

Lucrări artistice proiectate pe fața Palatul Parlamentului

IMAPP BUCHAREST – WINNERS LEAGUE, evenimentul new media art organizat de Primăria Municipiului București, prin CREART, cu sprijinul Camerei Deputaților, are loc sâmbătă, 18 septembrie 2021, în Piața Constituției. Intrarea este liberă, iar accesul se face începând cu ora 17:00.

Șase echipe internaționale, premiate la festivaluri de renume din Germania, Japonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria își vor disputa titlul iMapp Bucharest 2021 - Winners League.

Lucrările artistice ale echipelor participante vor fi redate pe cea mai mare suprafață de proiecție din lume – fațada Palatului Parlamentului de 23.000 mp, într-o seară electrizantă, la intersecția dintre tehnologie și muzică. În deschiderea concursului, pe scena din Piața Constituției va mixa DJ CS84 și va concerta trupa Subcarpați.

A VII-a ediție a evenimentului iMapp Bucharest, cu tema – "THE SHOW MUST GO ON", prezintă domenii de impact în societatea contemporană (arta, muzica, sportul, educația și turismul), care au capacitatea de a se reinventa și de a asigura efervescența și dinamismul unei vieți care ne-a lipsit tuturor atât de mult. Cei mai buni artiști de video mapping, câștigători ai festivalurilor partenere, vor reinterpreta fațada Palatului Parlamentului prin lucrări artistice care utilizează lumina, tehnologia și muzica pentru a reda viziunea proprie asupra temei.

Expoziție de picturi contemporane la Porțile București

Expoziția solo LUCIAN POPĂILĂ. CHASM, a pictorului contemporan român Lucian Popăilă, va avea loc în acest weekend la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia. Expoziția va avea loc de la ora 16:30, la 19:00, la Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia. Durata de vizitare a expoziției este de două ore și 30 de minute.

Expozitia LUCIAN POPĂILĂ. CHASM face parte din proiectul IN TRUTINA - Despre experiment și echilibru, un proiect al Asociației ARTEWISER, în parteneriat cu Galeria Sector 1 și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia, avându-i drept parteneri instituționali pe Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea Bucureşti şi Institutul Cultural Maghiar Bucureşti, și sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.

All day brunch cu brânzeturi și dulcețuri

În weekend-ul 18-19 septembrie, începând cu ora 12:00 bucureștenii vor putea găzdui brunch all day cu brânzeturi, dulcețuri și mezeluri românești. Evenimentul va avea loc la restaurantul Jacq Pot, Strada Zborului 2.

Evenimentul va fi unul relaxat, cu bufet din care îți vei putea alege dintre cele 4 tipuri de brânzeturi (Blue Cheese Danablu Grand'Or, Gouda bătran Grand'Or, Gouda tânără Grand'Or, Gouda cu lămâie și cărbune) asezonate cu fructe, nuci, & dulcețuri mirobolante (Marmelada de kumquat cu vanilie, Marmelada de portocale cu vodka, Marmelada de portocale, grapefruit si lamaie, Gem de capsuni cu otet balsamic, Gem de capsuni cu rubarba, iar mizilicurile tradiționale românești (slăninuță afumată, carnați, tobă, parizer țărănesc, kaizer, salam).

Sesiuni de improvizație

Dacă îți place improvizația ca artă sau poate doar ești curios să vezi ce se întâmplă, în acest weekend au loc sesiuni de improvizație la Festivalul Național de Improvizației, ediția a IX-a. Cele nouă spectacole care se vor juca la Teatrul Național din București, Sala Amfiteatru (în aer liber), vor putea fi urmărite și online, în toată țara.

Festivalul propune o serie de ateliere susținute de traineri de renume internațional care vor aborda teme diverse, de la filosofie în improvizație, tehnici de utilizare a muzicii, improvizație clovn, măști, dans, compoziție și spațiu, colaborare dintre improvizatori și public, explorarea personajului și a limbajului.

Biletele și abonamentele sunt disponibile pe platforma Eventbook, costul biletele începând de la 20 lei și ajungând la 60 lei. Programul festivalului poate fi consultat pe site-ul improfest.ro .

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock.com

