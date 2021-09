Nicușor Dan vrea să colaboreze cu Guvernul pentru dezvoltarea trenului metropolitan

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat că va continua proiectul trenului metropolitan și s-a arătat deschis unei colaborări cu Guvernul și autoritățile din localitățile limitrofe pentru a-l dezvolta.

Edilul Capitalei spune că a discutat cu comisarul european pe Transport, Adina Vălean, ministrul Finanțelor și ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Dan Vîlceanu, cu ocazia sosirii în București a trenului-simbol al Uniunii Europene, «Connecting Europe Express».

„2021 e anul european al căilor ferate, iar Uniunea Europeană promovează din ce în ce mai mult acest mijloc de transport sigur și ecologic. În mesajul meu către cei prezenți, am vorbit despre șansa pe care o are Bucureștiul de a-și dezvolta transportul de cale ferată prin construirea trenului metropolitan pe infrastructura CFR. Am reafirmat că acest proiect poate fi finanțat din fonduri europene (inclusiv din PNRR) și că e vorba despre o soluție absolut necesară pentru sporirea mobilității urbane și reducerea aglomerației de pe șoselele Capitalei.

Am toată deschiderea pentru colaborarea cu Guvernul României și cu autoritățile locale ale localităților limitrofe Capitalei pentru a pune pe picioare acest proiect. Bucureștiul are nevoie de el!”, a notat Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

În primăvară, Nicușor Dan, anunțase că a cerut 530 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii feroriare metropolitane, bani urmând să fie obținuți prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Citeste si: Sindicaliștii STB spun că Nicușor Dan este vinovat de mizeria din...

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: