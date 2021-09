„Deadline-ul nu mai depinde de Ministerul Mediului. Avem deja proiectul de Hotărâre de guvern la Ministerul de Finanțe și la celelalte ministere pentru avizare. Se face o analiză foarte minuțioasă și detaliată la Ministerul de Finanțe din punct de vedere fiscal și în ce măsură sistemul Garanție-Returnare poate să aducă o contribuție în plus la reducerea evaziunii fiscale în domeniul băuturilor alcoolice pentru că acolo ne-ar putea ajuta foarte mult acest sistem. Sper ca în câteva zile să avem și răspunsul de la Ministerul de Finanțe și de atunci nu mai avem nicio problemă în a aproba în guvern. O să urmeze cel puțin un an de pregătire în care se construiește infrastructura logistică și sistemul informatic pentru compensarea valorilor. Din punctul nostru de vedere totul este pregătit”, a declarat pentru wall-street.ro Tanczos Barna.

Întrebat cât va mai dura până la aprobarea legii, acesta spune că este vorba de maximum câteva săptămâni. „Suntem foarte aproape de a intra în guvern cu proiectul acesta”.

Discuțiile dintre retaileri și producători au amânat adoptarea sistemului Garanție-Returnare

Ministrul spune ca acest sistem va fi un monopol gestionat de companiile private. Sistemul Garanție-Returnare ar fi trebuit să fie aprobat încă din luna ianuarie a acestui an. Potrivit lui Barna, motivul pentru care nu a fost aprobat mai devreme a fost neînțelegerea dintre principalii actori din piață: retailerii și producătorii.

„Au fost discuții extrem de aprinse între actorii din piață și nu este niciun secret: între retaileri și producători. Acestea sunt două grupuri care vor aduce o contribuție decisivă la funcționarea sistemului. Nici azi nu sunt toate lucrurile în regulă pentru că nu s-a găsit un consens acceptat de toți participanții de piață. Dar am luat o decizie, am făcut un proiect de guvern și vom merge înainte cu această variantă. De aceea a durat atât de mult. Eu am căutat consensul timp de trei-patru luni, eu sunt convins că era mult mai bine dacă exista acest consens între retaileri și producători, dar am ales un model care este prezent și în Europa”, a conchis ministrul.

Sistemul Garanţie-Returnare priveşte reciclarea ambalajelor de plastic, metal sau sticlă. Sistemul va presupune perceperea unei sume de bani la achiziționarea unui produs, sumă restituită în momentul în care reciclează ambalajul la un punct de returnare, de regulă, la comerciant.

Sursa foto: Tanczos Barna/ Facebook