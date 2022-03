Publicația Retail.ro vă invită joi, 31 martie, începând cu ora 11.00, la conferința „Economie circulară în retailul local”, unde vom vorbi despre stadiul sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare, colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electrocasnice și comportamentul consumatorilor români.

Ambalajele trebuie introduse într-o economie circulară, iar România trebuie să atingă țintele de colectare și reciclare agreate la nivel european. Țara trebuie să se pregătească pentru reutilizarea şi reciclarea a 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje până în 2025 și minimum 75% până în 2030. În acest context, aducem în discuție un proiect important care ar trebui să fie gata toamna aceasta.

Primul panel al conferinței este dedicat, astfel, discuțiilor despre sistemul de garanție-returnare (SGR), prin care românii vor plăti o garanție atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant, bani pe care îi vor primi înapoi la returnarea ambalajului gol. Vom afla în ce etapă este proiectul și ce șanse are ca termenul dat pentru implementare, prevăzut în lege, anume luna octombrie a acestui an, să fie respectat. În plus, vom afla de la compania RetuRO Sistem Garanție Returnare, care a depus la Ministerul Mediului documentele necesare pentru a primi acreditarea de a administra viitorul SGR din România, ce planuri concrete are și în ce perioadă de timp pot fi acestea implementate.

Speakerii acestui prim panel sunt:

Adina Magsi, Country Manager EveryCanCounts Romania și Director General Asociatia Non Profit Alucro

Alice Nichita , Președinte al Asociației Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, unul dintre acționarii RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A.

Cosmin Teodoru , director gestionarea deșeurilor, Ministerul Mediului

Doinița Mihai , Vice President Governmental Affairs Eastern Europe South, Tomra

Julia Leferman, Director General al Asociației Berarii României pentru Mediu, unul dintre acționarii RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A.

Maria Maxim , Președinte al Asociației Retailerilor pentru Mediu

Mircea Fechet, Vicepreședintele Comisiei de Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților

În al doilea panel al conferinței vom discuta despre colectarea și reciclarea deșeurilor DEEE și măsurile care trebuie luate pentru a atinge ținta de colectare impusă de Uniunea Europeană, de 65%. Vom vorbi despre strategia autorităților, implementarea acesteia, proiectele de colectare a produselor electrice și programul Rabla la electrocasnice - eficiența și viitorul său. Vom discuta, de asemenea, și despre comportamentul consumatorilor români: colectează ei deșeurilor, în ce proporție, pot face acest lucru și fără incentive-uri?

La această discuție vor participa:

Alexandra Ghenea , Director Executiv Coalitia Pro DEEE

Elena-Simina Lakatos , presedinta IRCEM - Institute for Research in Circular Economy and Environment “Ernest Lupan”

Gheorghe Loloiu, director general RLG România

Evenimentul organizat de Retail.ro se desfășoară live, în cadrul platformei IC Events, care acoperă toate interacțiunile pe care obișnuiam să le avem la conferințele offline, de la networking cu speakerii și participanții, schimburi de cărți de vizită și până la vizionarea standurilor în zona expo.

