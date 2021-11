Începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicația Programului Rabla pentru Electrocasnice

Începând cu 26 noiembrie 2021, ora 10:00, va începe prima etapă de selectare a voucherelor din aplicația informatică dedicată Programului Rabla pentru Electrocasnice.

Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei.

Începând de mâine 26 noiembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice vor avea posibilitatea să intre în contul de utilizator creat și să genereze vouchere aferente categoriei de electrocasnice dorite:

400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puţin noua clasa energetică C;

400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puţin noua clasă energetică D;

400 de lei pentru frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E.

„Programul Rabla a avut în 2021 cel mai mare buget de la înființare. Am avut un buget inițial de 440 de milioane de lei pentru Rabla Clasic și 400 de milioane de lei pentru Rabla Plus. Am suplimentat aceste bugete, iar în momentul de față am ajuns la 1,24 de miliarde de lei buget pentru Rabla 2021. Este un buget istoric. Obiectivul nostru este îndeplinirea acelui angajament pe care ni l-am asumat față de Uniunea Europeană, de a scoate din trafic 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani până în 2026”, a declarat ministrul Tanczos Barna, pentru wall-street.ro.

Voucherele se pot genera până pe 2 decembrie 2021, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape.

Sursa Foto: Administrația Fondului pentru Mediu

Sursa foto: Shutterstock

