Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au dispus de bugete record în 2021, românii exprimându-și tot mai mult interesul pentru mașinile electrice, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, în cadrul conferinței CSR Growing Responsible: Green Future organizat de wall-street.ro.

„Programul Rabla a avut în 2021 cel mai mare buget de la înființare. Am avut un buget inițial de 440 de milioane de lei pentru Rabla Clasic și 400 de milioane de lei pentru Rabla Plus. Am suplimentat aceste bugete, iar în momentul de față am ajuns la 1,24 de miliarde de lei buget pentru Rabla 2021. Este un buget istoric. Obiectivul nostru este îndeplinirea acelui angajament pe care ni l-am asumat față de Uniunea Europeană, de a scoate din trafic 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani până în 2026”, a declarat ministrul de resort.

Potrivit acestuia, programul Rabla va trebui să treacă prin câteva transformări, în condițiile în care a crescut interesul românilor pentru mașinile electrice.

„Vedem interesul uriaș pentru mașinile electrice. Este primul an când interesul este mai mare pentru mașinile electrice, decât pentru cele pe motorină. Este o schimbare de mentalitate pe piață și încet, încet acest lucru trebuie susținut și prin programe naționale. De aceea acum câteva săptămâni am început un dialog transparent și deschis cu ACAROM și cu APIA, asociațiile care reprezintă producătorii de autoturisme, dealeri de autoturisme din România, pentru a găsi o soluție pe termen mediu și lung. Pentru programul Rabla îmi doresc foarte mult să devină unul multianual, un program cu perspective nu doar pentru moment, ci cu perspective pentru următorii 5-10 ani, pentru că vedem că și în Europa, și pe piața mondială, aceste schimbări implică o strategie, o viziune pe termen mediu și lung” am mai spus Tanczos Barna.

Ce modificări vrea să aducă Guvernul pentru programul Rabla

Pentru anul viitor, Ministrul Mediului a spus că programul Rabla ar putea fi modificat, astfel încât solicitările din partea celor care apelează la acest program să poată fi depuse fără întrerupere, dar să fie scurtat și timpul de răspuns. Totodată, bugetul va trebui echilibrat astfel încât să fie fonduri suficiente pentru ambele componente ale programului Rabla.

„Probabil din 2022 vor fi modificări, astfel încât, pe de o parte, depunerea solicitărilor să se facă în mod continuu, dar să răspundem și cât mai repede la ele. Trebuie să ajungem la un timp de răspuns scurt, de maximum 30 - 45 de zile. Este un obiectiv prioritar pentru AFM. Mai departe, trebuie să vedem cum ponderăm bugetul pentru Rabla Clasic și Rabla Plus, pentru că piața auto în zona mașinilor electrice trebuie stimulată. În momentul de față, mașinile electrice sunt prea scumpe pentru a fi achiziționate de cetățeni fără sprijin de la buget, dar direcția este clară, trebuie să renunțăm treptat la mașinile care poluează. Asta este și tendința europeană. De exemplu, în 2035 se va opri, efectiv, fabricarea mașinilor cu motoare pe combustie internă”, a mai spus ministrul.

Tanczos Barna a mai precizat că trebuie susținut caracterul social al programului Rabla, în condițiile în care populația nu-și permite achiziția de mașini electrice.

„Trebuie să ajutăm cetățenii care nu își permit să cumpere o mașină nouă, indiferent de tipul de mașină. Au nevoie de un sprijin din partea statului român, iar interesul nostru este să schimbăm mașinile mai vechi de 15-17-20 de ani, cu unele noi, chiar dacă este vorba despre mașini ieftine, de 7.000 euro sau de 10.000 de euro, dar care au motoare puțin poluante” a subliniat ministrul Mediului.

Potrivit acestuia, obiectivul este acela ca în 10-15 ani să transformăm piața auto și să ne îndreptăm către mașinile care nu poluează deloc.

Încă nu avem infrastructura necesară pentru a susține creșterea numărului de mașini electrice

În ceea ce privește și situația mediului de business, prezent la eveniment, Dragoș Tuță, fondatorul organizației „Ambasada Sustenabilității”, a spus că este nevoie și aici de implicarea statului, indicând problema infrastructurii necesare pentru astfel de vehicule.

„Dacă am o flotă mare de transport și dacă astăzi aș renunța la mașinile clasice și aș achiziționa doar mașini electrice, risc să îmi blochez activitatea, pentru că, din păcate, nu avem infrastructura necesară, nici după atâția ani în care am discutat despre asta. Avem nevoie ca statul să vină alături de noi și să legifereze, să contribuie la infrastructură și în același timp să fie foarte responsabil și hotărât atunci când vorbim de actorii economici iresponsabili”, a precizat Gabriel Tuță.

Sursa foto: Shutterstock

