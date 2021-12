Lucian Bode, ministrul de Interne a avut o primă reacție cu privire la protestul care s-a petrecut în fața Palatului Parlamentului, începând cu marți dimineață. Acesta a realizat o scurtă cronologie a evenimentelor și a subliniat în nenumărate rânduri că forțele de ordine ale MAI nu au intervenit în forță pentru ca situația să nu degenereze.

Iată cele mai importante declarații ale lui Lucian Bode, Ministrul de Interne:

„Este regretabil că la 32 de ani de la revoluție, când eroii au murit pentru libertatea noastră și pentru libertatea noastră de exprimare, să vedem astfel de manifestări care nu nicio legătura cu libera exprimare. A existat un moment în jurul orei 7, când angajați ai parlamentului au introdus în instituție persoane care nu trebuiau să între.

În jur de 1.000 de protestatari, în parcul Izvor, au ales să se deplaseze ulterior, chemați de parlamentari AUR spre intrarea de la Senat, au forțat intrarea, câteva sute au intrat în Parlament. În permanență le-am transmis forțelor de ordine să acționeze cu calmitate, să fie fermi, dar să nu utilizeze sub nicio formă forța. Nu au folosit forța sau echipamentele de dotare. Protestul s-a finalizat fără violente, în schimb, am văzut că unii protestatari s-au dedat la distrugeri. Sunt câteva mașini distruse de protestatari. De asemenea avem înregistrări și am legitimat foarte multe persoane în legătură cu posibile acte de tulburare de liniște și ordine publică. Urmează să îi identificăm și să îi chemăm la audieri. Vor fi trași la răspundere. Acestea sunt faptele. Nicio mașină aparținând corpului diplomatic nu a fost vandalizată, așa cum s-a zis inițial (...)

Îi avem monitorizați pe toți și îi vom trage la răspundere și pe cei care au permis intrarea în Palatul Parlamentului.

Cei care au săvârșit fapte infracționale vor fi trași la răspundere (n.red făcând referire la cei care au recurs la acte de vandalism).

Am avut forțe dimensionate în funcție de dinamica evenimentelor. Am avut în jur de 300 de jandarmi în dispozitiv”, a precizat Ministrul de Interne, Lucian Bode, potrivit Digi24.

Ministrul a mai transmis că în cursul zilei de azi va reveni cu mai multe declarații, după ce va vota bugetul pe 2022.

