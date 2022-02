LIVE UPDATE | Război în Ucraina. Elon Musk pune la dispoziția ucrainenilor serviciul de internet Starlink

UPDATE 01.25: Un depozit de petrol din Vasilkov a fost lovit de o rachetă și se află în flăcări, informație confirmată de primarul orașului. Video mai jos.

❗️New video from Vasilkova Thick pillars of smoke in the sky and intense fire ❗️Mayor Vasilkova confirmed that an oil depot is on fire as a result of an enemy missile hit pic.twitter.com/qax74X5MNm — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

UPDATE 01.22: Administrația Biden tocmai a anunțat formarea unui grup operativ transatlantic al cărui scop este „vânarea și înghețarea activelor” companiilor și oligarhilor ruși – inclusiv „iahturi, conace și orice alte câștiguri obținute ilegal pe care le putem găsi și îngheța”.

UPDATE 01.17: Doua explozii puternice au luminat cerul capitalei ucrainene. Locul exploziilor ar fi avut loc la circa 20 de kilometri de centrul Kievului, conform CNN.

UPDATE 01.11: Elon Musk, fondatorul Tesla, a pus la dispoziția Ucrainei sistemul de sateliți Starlink. Starlink este un sistem de sateliți al căror scop este să pună la dispoziție aproape oricui de pe planetă servicii de internet.

UPDATE (27 februarie) 01.06: Noi sancțiuni împotriva Rusiei au fost anunțate de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. În urma acordului Germaniei, mai multe bănci rusești au fost excluse din programul SWIFT, devenind imposibile importurile și exporturile. Măsurile impuse de Uniunea Europeană vizează două mari direcții:

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s