Imaginile cu protestul au fost publicate de agenția ucraineană NEXTA.

De asemenea, noi proteste au loc și pe străzile din Moscova, acolo unde „oamenii trimiși de Vladimir Putin” au ajuns ca să disperseze mulțimea care manifesta pașnic, scrie NEXTA pe Twitter.

UPDATE 14:43 - Un număr mic de adepți ai „lumii ruse” s-au adunat în Kherson, orașul ocupat de ruși, potrivit NEXTA.

UPDATE 13:37 - Primarul oraşului Dniprorudne din sudul Ucrainei, Evgheni Matvieev, a fost răpit de trupele ruse, au anunţat autorităţile ucrainene.

"Crimele de război devin tot mai sistematice", a scris pe Facebook şeful administraţiei militare din regiunea Zaporojia, Oleksandr Staruk.

UPDATE 13:11 - Un responsabil al poliţiei ucrainene din regiunea Lugansk din estul ţării a acuzat în noaptea de sâmbătă spre duminică armata rusă că i-a atacat localitatea cu bombe cu fosfor.

UPDATE 13:02 - Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 134 au fost rănite în atacul cu rachete rusești asupra unei baze de antrenament militar din vestul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional din Lviv, anunță BBC.

UPDATE 11:47 - Bilanțul provizoriu în urma atacului din regiunea Lviv se ridică la 20 de morți și 57 de persoane rănite, anunță The Guardian.

UPDATE 11:42 - Șeful Ministerului Apărării Ucrainean a comentat asupra atacului asupra terenului de antrenament Yavorovsky din regiunea Lviv.

„Acesta este un nou atac terorist care atentează la pacea și securitatea din apropierea graniței UE-NATO. Trebuie să luăm măsuri pentru a-l opri”, a spus acesta, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a publicației NEXTA.

