Vânzările măştilor respiratorii tip FFP2 s-au dublat în ultimele 72 de ore

Compania românească SC Filtre Aer Curat SRL, ce deţine brandul Eversted, a înregistrat un număr record de cereri de măşti de protecţie în ultimele zile, iar vânzările de măşti FFP 2 s-au dublat.

Compania produce o gamă completă de filtre de aer utilizate în domeniul HVAC (Heathing, Ventilation, Air-Conditioning), adică produce filtre de aer pentru toate tipurile de sisteme de ventilaţie şi climatizare, scrie Agerpres.

Având cunoştinţe în domeniul filtrării aerului, în contextul epidemiei de COVID-19, compania românească din Mizil a demarat producţia măştilor chirurgicale tip IIR, tip II, tip II pentru copii şi a măştilor respiratorii FFP2 şi FFP3.

Toate măştile produse de Eversted au avizul tehnic emis de Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare ce conţine şi raportul de test emis de MApN cu demonstrarea eficienţei.

Eversted este primul producător român avizat de MApN pentru măşti de protecţie FFP2 şi FFP3, fiind singura firmă din România care a trecut testele Laboratorului Ministerului Apărării pentru masca FFP3, aceasta având o eficienţă de 99% la particula de 0.3 microni.

Compania românească din judeţul Prahova, ce deţine două fabrici de producţie localizate în zona Mizil, produce măşti medicale/chirurgicale şi măşti respiratorii. Măştile chirurgicale au peste 99% eficienţă de filtrare bacteriană. Acest tip de măşti oferă o protecţie la o particulă de 3 microni, deci la o particulă de dimensiuni mari. COVID-19 este un virus cu transmitere respiratorie cu particule de dimensiuni mici, între 0,2-0,3 microni în formă pură.

"Măştile chirurgicale au o permeabilitate mare şi facilitează utilizatorului o respiraţie uşoară, însă când vine vorba de o protecţie sigură împotriva COVID-19, cele mai eficiente sunt măştile respiratorii de tip FFP2 şi măştile FFP3. Măştile respiratorii sunt măşti de protecţie folosite înainte de pandemie în industrie şi au o mare eficienţă de filtrare la particula de 0,3 microni, deci la particula de COVID-19", a explicat Vasile Ene, director general Eversted.

Aşadar, măştile respiratorii au fost împrumutate din industrie şi aduse în lupta împotriva Coronavirusului. Măştile respiratorii sunt echipamente individuale de protecţie. Ele urmează regulamentul Parlamentului European cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi siguranţă pentru echipamentul individual de protecţie.

"Autorizarea de a produce o mască FFP este dată de organisme notificate. Adică o mască conformă trebuie să aibă pe ea marcajul CE urmat de un număr din 4 cifre, acest număr fiind al organismului notificat. Măştile pe care Eversted le produce au marcaj CE urmat de nr. 0161 care este organismul AITEX Spania, pentru protecţia COVID-19, AITEX fiind unul din cele 4 laboratoare recomandate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ"", a mai precizat directorul general Eversted.

Toate măştile produse de Eversted, chirurgicale şi cele respiratorii FFP2 şi FFP3, sunt fabricate din material filtrant hipoalergenic, 100% de origine Germania, ce prezintă Certificat OEKO-TEX conform căruia materialul îndeplineşte cerinţele umane-ecologice impuse în prezent la nivelul articolelor pentru copii. Astfel se certifică faptul că materialul din care este confecţionată masca este hipoalergenic şi nu conţine substanţe toxice sau periculoase/nocive pentru organism.

Inclusiv sârma nazală este medicală, fiind produsă în Italia. În plus, materialul folosit în realizarea măştilor are indentaţii, acestea având rolul de ajuta şi de a creşte permeabilitatea respiratorie a măştii.

"Este de reţinut un aspect şi anume cu cât un material are o eficienţă mai mare de reţinere a particulei, cu atât are o penetraţie respiratorie mai redusă. Recomandarea noastră este ca tipul de mască să fie ales şi în funcţie de mediul în care ne aflăm, mai exact pe stradă poate fi purtată o mască chirurgicală, iar într-un mediu poluat sau mediu cu risc mare de infecţie este indicat să purtăm o mască FFP2 sau FFP3, singurele care ne protejează la particula pură de COVID-19. Noi, în calitate de producător, ne-am adaptat cerinţelor sistemului medical şi producem măşti respiratorii cu diferite sisteme de prindere, astfel încât să ofere o purtare uşoară pentru cadrele medicale şi nu numai. În plus, măştile respiratorii produse de noi pot fi adaptate cu un segment special conceput pentru reducerea condensului pe lentilele ochelarilor", a mai precizat directorul general Eversted.

