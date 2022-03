Consumatorii de energie vor fi sprijiniţi de la bugetul de stat de la 1 aprilie, dar de anul viitor ar trebui să-şi reducă singuri facturile prin măsuri de eficienţă energetică, a afirmat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), într-o conferinţă de profil.

"Sunt convins că această criză energetică va accentua preocuparea şi investiţiile în eficienţă energetică. Preţul mare va determina consumatorii să se gândească la măsuri de eficienţă energetică, dar trebuie să vină şi din partea instituţiilor statului o preocupare şi un efort pentru informare şi creşterea gradului de conştientizare a importanţei acestei măsuri, la nivelul tuturor consumatorilor, de la cel casnic la cel mai mare consumator non-casnic. Nici nu ne putem imagina ce multă risipă există în acest moment. Am mai fost criticat pentru afirmaţia mea că energia a fost mult prea ieftină ca să existe preocupare în cadrul unor categorii de consumatori pentru măsuri de eficienţă. Iată că am ajuns în momentul în care preţul creşte de 2-3 ori în mai puţin de un an şi este posibil ca eficienţa energetică să capete cu totul altă dimensiune", a spus Bege, la conferinţa "Energia, prezent şi viitor", organizată de Asociaţia Furnizorilor de Energie din România, conform Agerpres.ro.



Doar prin schimbarea anumitor comportamente, prin eliminarea acestor risipe, deja putem să obţinem nişte economii de consum la facturi, pentru că orice reducere de consum se va reflecta în factură, în emisiile de CO2, în reducerea dependenţei de importuri şi în preţuri, dacă cererea scade, a arătat el.



În ceea ce priveşte măsurile de la 1 aprilie, oficialul ANRE a precizat că se conturează o decizie finală, dar mai sunt mici aspecte de discutat la nivelul Executivului.



"Cred că săptămâna aceasta Guvernul va lua o decizie. Nu voi da detalii, pentru că nu este rolul meu să anunţ ceva, dar, trecând peste asta, trebuie să găsim repede nişte soluţii care vor avea efecte pe termen mediu sau lung, prin care să rezolvăm problema dependenţei faţă de importurile la gaze şi energie şi prin asta putem contribui la reducerea dependenţei Europei de importurile de energie. Să venim cu investiţii nu doar în generare", a arătat Bege.



România şi-a propus să construiască cel puţin 6,9 GW de energie regenerabilă până în 2030, dar, în opinia acestuia, cu un cadru legislativ bine gândit, putem ajunge la 10-12 GW capacităţi noi de regenerabile până în 2030.



"Cred că este cazul ca şi investiţiile în eficienţă energetică să fie stimulate. Piaţa, consumatorii casnici, non-casnici, stimulaţi de creşterea preţurilor, vor merge în această direcţie, cred că e cazul ca şi din surse bugetare să se stimuleze aceste investiţii. Este aceeaşi poveste cu 'dăm peşte maselor sau îi învăţăm să pescuiască'. Pe termen scurt trebuie să le dăm peşte, de la 1 aprilie, ca să aibă ce să mănânce, dar poate deja pentru 2023 ar fi cazul să înveţe să pescuiască", a conchis reprezentantul ANRE.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: