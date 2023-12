Tarifele de distribuție recent anunțate Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu acoperă costurile distribuitorilor, afirmă federația care îi reprezintă. Ce sunt însă aceste tarife și care este importanța lor?

Tarifele pentru operatorii de distribuţie energie electrică vor creşte anul viitor cu doar 3,39%, adică sub rata prognozată a inflaţiei, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu. ”Au fost analizate foarte meticulos toate solicitările operatorilor de distribuție, au fost luate în considerare conform metodologiei pe care o avem în vigoare. Am ținut cont de propunerile lor în limitele metodologiei”, a declarat oficialul. ”Media este alcătuită din toate zonele de distribuție și pe toate nivelurile de tensiune. În medie vom avea o creștere de doar 3,39%, iar dacă comparăm cu rata inflației estimată de Comisia de Prognoză pentru anul 2024 de 4,6%, suntem sub această rată a inflației”.

Creștere aproape invizibilă a tarifelor de distribuție

Există zone unde tarifele de distribuție pentru joasă tensiune chiar vor scădea, a spus George Niculescu – de pildă, cu 1,41% (în Oltenia, potrivit calculelor noastre). În Dobrogea, în schimb, va fi o creștere de circa 5,75%.

Precedenta majorare a tarifelor de distribuție a energiei electrice, din primăvara acestui an, a fost mult mai substanțială. Creșterile au variat atunci de la aproximativ 8% în Banat și Dobrogea până la 30% în regiunea Muntenia Nord.

Companiile din domeniu transmit însă, prin Federația ACUE care le reprezintă, că aceste noi tarife nu sunt în favoarea investițiilor în rețele. Costul capitalului necesar pentru realizarea investițiilor nu este acoperit prin reglementările actuale, iar metodologia de stabilire a tarifelor este neadaptată obiectivelor asumate privind tranziția energetică, spune el. Mai jos găsiți reacția lor completă.

De ce sunt importante tarifele de distribuție a energiei electrice

Practic, tarifele de distribuție reprezintă prețul serviciului de distribuție a energie sau gazelor, o recunoaștere a costurilor pe care le are operatorul. Acest preț, care se reflectă și în facturile consumatorilor, este fixat de ANRE. Metodologia prin care e stabilit implică și obligativitatea asigurării viabilității financiare a societăților de distribuție. Autoritatea stabilește politica de investiții și direcțiile principale de investiții ale distribuitorilor, care depind de tarifele de distribuție. Potrivit oficialilor ANRE, o reducere a tarifului poate însemna fie o creștere a performanței operaționale a distribuitorului, o reducere a investițiilor, sau o corecție în avans a veniturilor operatorului - sectorul distribuției fiind complet reglementat.

În baza acestor tarife, stabilite de ANRE, operatorii de distribuție își pot stabili investițiile pentru dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Dacă tarifele sunt prea jos, companiile nu pot face investiții sau le fac pe pierdere. Chiar dacă nevoia de investiții este mult mai mare, practic regulile nu le permit operatorilor de distribuție să depășească planurile de investiții.

Pe de altă parte, investițiile sunt inevitabile în această perioadă, când rețelele trebuie întărite pentru a putea integra noile capacități regenerabile - prosumatori, parcuri solare sau eoliene. Doar că, vreme de un an de zile, din aprilie 2022, tarifele au fost înghețate, în contextul crizei energiei. Problema rețelelor care trebuie modernizate pentru a face față tranziției energetice nu e, de altfel, doar una locală. Comisia Europeană are un plan de 584 miliarde de euro pentru modernizarea reţelelor electrice de pe continent, astfel încât acestea să fie pregătite pentru a gestiona afluxul preconizat de electricitate din surse regenerabile

La nivelul României, investițiile operatorilor de distribuție au fost, anul trecut, de 1,45 miliarde lei (aproape 300 de milioane de euro), puțin peste planificare. ”Mare parte a instalațiilor aferente rețelelor electrice de distribuție aflate în prezent în funcțiune are durată de funcționare îndelungată, preponderent mai mare de 35 de ani”, se mai arată într-un raport realizat chiar de ANRE. Există zeci de mii de kilometri de linii puse în funcțiune în perioada 1960 și 1979 și chiar mii de kilometri dinainte de 1960. De asemenea, aproape 45% din posturile de transformare din rețeaua de distribuție sunt dinainte de 1979, iar în cazul electrice, majoritatea au peste 45 de ani.

Ce se va întâmpla cu tarifele de distribuție în viitor

ANRE promite totuși pentru 2025 o nouă metodologie care să reflecte nevoile de investiții ale distribuitorilor, dar și capacitatea consumatorilor de a absorbi aceste tarife. Momentan, tarifele sunt prea puțin vizibile în facturile consumatorilor, deoarece aceștia plătesc oricum prețul maxim plafonat al energiei electrice. Singurii pentru care pot implica majorări, dar nesemnificative sunt cei care au prin contract prețuri ale energiei sub plafon – dar nici ei nu cum să treacă de prețul maxim plafonat, până în aprilie 2025.

”Filozofia pentru anul 2025-2030”, a spus președintele ANRE, ”o reprezintă o metodologie care să i se stimuleze și să încerce să-i determine pe operatorii de distribuție să facă cât mai multe investiții din fonduri europene”. George Niculescu a menționat Fondul de modernizare, unde sunt 1,3 miliarde de euro disponibile pentru rețele de distribuție. ”Fără acești bani, operatorii de distribuție evident că vor avea o misiune dificilă, din punctul meu de vedere, de a ține pasul cu toate nevoile rețelelor din ziua de astăzi - vedem evoluția mare a numărului de prosumatori”.

Problema este că, dacă aceste companii sunt pe pierdere, nu vor putea accesa banii europeni.

Reacția companiilor din energie

Federația ACUE, care reprezintă interesele celor mai multe companii din sectorul energetic, inclusiv ale operatorilor de distribuție, a transmis următoarea reacție:

Prin tarifele de distribuție a energiei electrice, stabilite pentru anul 2024 de către autoritatea de reglementare, se reconfirmă faptul că în România cadrul legislativ nu este în favoarea investițiilor masive în rețelele de distribuție, necesare pentru facilitarea iminentei tranziții energetice.

Este al treilea an la rând în care tarifele nu acoperă integral costurile distribuitorilor. Costurile suplimentare generate de explozia prețurilor pe piața angro din anul 2022 sunt așteptate să fie recuperate de către distribuitori pe o perioadă de 5 ani. Costul capitalului necesar pentru realizarea investițiilor nu este acoperit prin reglementările actuale, iar metodologia de stabilire a tarifelor este neadaptată obiectivelor pe care țara noastră și le-a asumat în procesul complex al tranziției energetice.

Recent, Comisia Europeană a comunicat statelor membre un plan de acțiuni care să stimuleze investițiile în rețele, estimate la peste 500 mld euro în următoarea decadă. Se estimează că în jur de 70% din efortul financiar necesar tranziției ar trebui să meargă către rețelele de distribuție. Necesarul investițional este enorm pentru transformarea prin care rețelele trebuie să treacă pentru îndeplinirea obiectivelor climatice, iar timpul de realizare este foarte scurt.

Operatorii de distribuție au accesat deja, în timp record, 1,1 miliarde de euro din Fondul de Modernizare și au cerut autorităților suplimentarea sprijinului nerambursabil care să degreveze tarifele plătite de consumatori și care să faciliteze investiții mult mai mari în rețea, în beneficiul acestora. Pentru co-finanțarea acestor investiții, distribuitorii au nevoie de venituri suficiente prin care să poată susține implementarea proiectelor, în condițiile în care companiile nu și-au revenit financiar după anul de criză 2022, când au accesat împrumuturi consistente pentru susținerea operațiunilor curente.

Prin accelerarea investițiilor în distribuția energiei electrice, consumatorii vor beneficia de îmbunătățirea siguranței în alimentarea cu energie electrică și, prin creșterea capacității rețelelor, de servicii diversificate. În plus, investițiile în rețelele de energie electrică vor permite integrarea în sistem a unor cantități suplimentare importante de energie curată și mai multă stabilitate pe piața locală, reducând situațiile în care pot apărea fluctuații nedorite.

Impactul negativ al rezultatului procesului de stabilire a tarifelor de distribuție pentru anul 2024 ar putea fi atenuat în măsura în care, în primele luni ale anului viitor, ANRE va oferi o viziune clară a condițiilor pentru a cincea perioadă de reglementare, ce va începe în 2025. În acest nou ciclu decisiv pentru dezvoltarea sectorului, operatorii de distribuție se așteaptă la renunțarea la supra-reglementare, o mai mare deschidere spre inovație și flexibilitate, asigurarea resurselor financiare pentru programul masiv de investiții necesar, stimularea eficienței operaționale și economice, care să se reflecte în serviciile îmbunătățite oferite clienților din România.

