Ciolacu: Mai mult de jumătate din populaţie va beneficia de protecţie în faţa scumpirilor

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că planul "Sprijin pentru România" oferă o formă de protecţie în faţa scumpirilor pentru mai mult de jumătate din populaţie.

"Planul 'Sprijin pentru România' va răspunde momentului dificil în care ne aflăm şi mă bucur că am lucrat împreună la acest plan cu prim-ministrul Nicolae Ciucă şi cu preşedintele Kelemen Hunor. Astăzi am finalizat detaliile legate de fiecare măsură în parte, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar şi Parlamentul pentru ca acest plan să fie adoptat şi implementat cât mai repede", a spus Ciolacu, citat de Agerpres



El a adăugat că planul de măsuri are o valoare de 17,3 miliarde de lei, iar o mare parte din aceste măsuri vor avea drept sursă de finanţare fondurile europene.



"Practic, prin acest plan, mai mult de jumătate din populaţia României va beneficia de o formă de protecţie în faţa scumpirilor", a menţionat Ciolacu.



Preşedintele PSD a afirmat că acest plan se concentrează pe combaterea creşterii preţurilor, pe susţinerea fermierilor români şi pe creşterea capacităţii de procesare în industria alimentară.



"Venim în sprijinul pensionarilor, al familiilor cu venituri mici, prin alocarea de vouchere pentru alimente de bază şi vouchere pentru elevi. Valoarea voucherelor pentru alimente va fi de 50 de euro, acordate la fiecare două luni celor mai vulnerabile dintre categorii. Voucherele pentru elevi, în valoare de 30 de euro lunar, vor fi acordate în perioada şcolară pentru rechizite, haine şi alimente. În al doilea rând, vom veni în sprijinul salariaţilor din mediul privat prin majorarea de 50% a valorii tichetelor de masă. Şi tot o altă măsură care vine în sprijinul salariaţilor, atât al celor din mediul privat, cât şi din cel public, se referă la zero taxe pentru creşterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei. Cu alte cuvinte, banii vor merge în buzunarul angajatului fără ca angajatorul să plătească vreun ban la stat", a spus Ciolacu.



Acesta a mai amintit de măsurile destinate agriculturii şi a afirmat că statul trebuie să intervină pentru a sprijini acum fermierii români.



"Astfel, vrem ca salariul minim în agricultură să fie majorat la 3.000 de lei. În construcţii am văzut cu toţii că această măsură a funcţionat. Acum este momentul ca ea să fie introdusă şi în agricultură. Şi, cel mai important, trebuie să creştem capacitatea de producţie şi de procesare a produselor agricole aici, în România. România trebuie să înceteze politica de până acum de exportator net al producţiei agricole. Iar un prim pas este acordarea unei prime de 10% pentru fermieri, pentru procesarea produselor agricole în România", a mai spus liderul PSD.

Sursa foto: Agerpres

