În total, au fost montate 3.500 de panouri fotovoltaice care au generat 300 MWh pe an, suficient pentru a ilumina o casă cu 10 becuri timp de 200 de ani. Totodată, emisiile de CO2 au fost reduse cu 646 tone pe an, echivalentul emisiilor a 162 de mașini pe an.

În condițiile noilor reglementări privind compensarea cantitativă a prosumatorilor, factura la energie poate fi redusă chiar și cu 90%. Astfel, un sistem fotovoltaic de 3 kW produce, în medie, 3.500 kWh/an, suficient pentru acoperirea unui consum mediu lunar de aproximativ 300 kWh.

Citește și: Cât câștigă, de fapt, furnizorii de gaze și energie electrică din facturile românilor

Cât costă instalarea de panouri fotovoltaice

Prețurile soluțiilor fotovoltaice oferite de E.ON clienților casnici încep de la circa 25.000 lei. Se poate plăti și în rate lunare fixe pe o perioadă de 1, 3, 5 sau 7 ani. Instalarea durează circa 30 de zile, garanția la echipamente este de 15 ani, iar recuperarea investiției se realizează între 2 și 4 ani, în funcție de puterea instalată a sistemului fotovoltaic.

Pentru un confort sporit, E.ON oferă și soluții de stocare a energiei produse acasă. Sistemul propus este unul hybrid, on-grid sau off-grid, pe baterii, de la 5 până la 15 kW, cu o garanție de 10 ani acordată de producător. Sistemul stochează energia produsă de panourile fotovoltaice și o livrează atunci când producția este mică sau nu mai există. Totodată, poate prelua consumul de energie electrică al casei atunci când alimentarea din rețea este întreruptă.

De exemplu, o baterie de 5 kW poate asigura timp de 12 ore consumul obișnuit al casei, format din: becuri, televizor, frigider, laptop, centrală termică pe gaz.

E.ON Solar Home este o soluție la cheie, specialiștii E.ON fiind cei care se ocupă de întregul proces ce trebuie parcurs de clienți pentru a deveni prosumatori. Astfel, compania se ocupă de evaluarea locului de consum, întocmirea proiectului tehnic, obținerea avizelor necesare, instalarea sistemului centralei fotovoltaice, precum și după finalizarea procesului, prin realizarea mentenanței sistemului și verificarea instalației electrice.

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 17 ani.

Sursa foto: Pixabay