Magda împlinește un an de când locuiește în Olanda, o țară pe care a ajuns deja, după puțin timp, să o numească „acasă”. Angajată de 14 ani în cadrul Verifone, unul dintre cei mai mari provideri de soluţii de plată şi e-commerce, Magda s-a relocat anul trecut în Amsterdam, locul în care visa de mai bine de un deceniu să se stabilească. Nu locuiește, însă, chiar în Capitală, ci la 15-20 de km distanță, în orașul Haarlem. Cum a fost acomodarea într-o țară nouă și care au fost cele mai mari greutăți întâmpinate, aflăm chiar de la ea, într-o serie specială wall-street.ro, în care vă prezentăm poveștile mai multor români care au ales calea străinătății.

„Români peste hotare” este un proiect marca wall-street.ro prin care vrem să aducem în atenție mai multe povești ale românilor plecați peste hotare, care s-au resemnat cu gândul că în România nu se mai poate schimba ceva. Deja de ani buni, nu mai pleacă doar românii cu posibilități materiale reduse, ci și specialiștii din multe domenii. Fenomenul „exodului de creiere” va reprezenta o provocare majoră pentru sustenabilitatea pe termen lung a pieței muncii din România, care se golește încet, dar sigur, de forța de muncă.

Magdalena (Magda) Nicola a devenit în urmă cu un an unul dintre românii care au îngroșat listele de cetățeni plecați să muncească peste hotare. I-a plăcut și îi place atât de mult stilul de viață din interiorul granițelor olandeze încât acum, la aproape un an de la mutarea sa, încă spune că are momente în care se oprește efectiv pe stradă și se minunează de arhitectura orașului și de modul în care este construit Amsterdamul. Nu e o persoană care obișnuiește să facă multe poze, ci preferă să le captureze doar în mintea ei, spre supărarea prietenilor care o roagă constant să le trimită fotografii cu locurile prin care cutreieră.

Am zis acum 12 ani că vin și stau aici. Gândul acesta a rămas undeva în spatele minții mele, ascuns bine. Am avut o oportunitate să plec acum vreo opt ani în Suedia, dar mi-a fost tare greu să mă gândesc că m-aș putea rupe de oameni, prieteni, de locurile obișnuite. Am rumegat ceva gândul acesta, dar a picat. Acum a fost diferit. Aș zice că a fost un moment oportun pentru mine. Am un copil care este suficient de mare încât să pot să plec cu el. Pur și simplu am simțit că nu mai are rost să mai stau în România. Magda Nicola, Global Product Solutions Manager în cadrul Verifone (foto)

„Nu știam ce câștig, până nu am ieșit din România ca să câștig cu adevărat”

Exodul creierelor nu este un fenomen nou cu care România se confruntă. Angajații români au luat încă de acum mulți ani calea vestului, în speranța unui trai mai bun, dar și a unui mediu de lucru care să corespundă cu pregătirea lor. Nu doar medicii și asistentele pleacă, ci și IT-iștii și specialiștii care lucrează în consultanță și servicii. Pandemia a intensificat fenomenul migrației externe, ceea ce duce, cu totul, la un total de 4-5 milioane de români care s-au stabilit în afara granițelor țării.

„Eram de revelion între 2020-2021 și am zis gata, anul acesta care vine, plec. Le-am spus prietenilor mei că eu până la vară sunt mutată în Olanda și așa a și fost. Am simțit o dezamăgire foarte mare din zona politică și a contribuit și asta (...) Frica de a sta într-o țară în care lucrurile nu merg cum trebuie. Nu știi unde poți să te trezești. S-a văzut asta la Colectiv sau în alte situații asemănătoare. Traficul este iarăși o problemă. Obișnuiam să merg cu mașina la birou, aveam 6-7 km de mers. Acum câțiva ani, după ce am făcut două ore birou-casă, am zis că nu mai folosesc mașina. Dar din păcate nici mijloacele de transport în comun nu sunt potrivite. Aici lucrurile acestea nu există. Știi senzația aia, că nu știi ce pierzi până nu încerci. Acum este invers, nu știam ce câștig, până nu am ieșit din România ca să câștig cu adevărat”, poveștește Magda.

Însă nu clasa politică a fost punctul de cotitură care a îndemnat-o pe Magda să ia calea străinătății, alături de fetița care acum este în clasa întâi. Românca povestește că, înainte să plece din țară, a făcut tot ce a considerat de cuviință pentru a duce o viață cât mai bună. S-a implicat inclusiv într-un partid politic, a mers la toate protestele și și-a făcut mereu datoria civică. Însă toate acestea nu au fost suficiente, iar odată cu venirea pandemiei a murit și speranța că se mai poate schimba ceva în România.

Cred că poluarea e vârful iceberg-ului care m-a determinat să plec. Stăteam lângă Piața Alba-Iulia, în București, și erau seri în care nu puteam să ies din casă pentru că pur și simplu nu puteam să respir. Și dacă pot să îmi fac o bulă în privat pentru școală, hoteluri, medical, prieteni și pentru orice altceva, pentru aer nu am cum să îmi fac o astfel de bulă, din păcate. Citeste si: 4 electrocasnice care nu trebuie să-ți lipsească din bucătărie Magda Nicola, Global Product Solutions Manager în cadrul Verifone

„Nici în Olanda nu e totul roz”

Pe lângă barierele ce țin de limbă, viața în Olanda are un preț „piperat”. Față de România, care, potrivit calculelor și estimărilor platformei Numbeo pentru anul 2022 este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană, costul de trai din Olanda este mult mai ridicat comparativ cu țara noastră.

„Nici în Olanda nu e totul roz. Totul este extraordinar de scump. Când te duci în vacanța ai puțin alt vibe, ți se pare că e mai ieftin decât în realitate, nu trăieșți practic acolo. Mutându-ne aici, observi că majoritatea lucrurilor sunt semnificativ mai scumpe și nu sunt ok să plătesc atât de mult pe unele lucruri”, spune ea.

În timp ce fetița sa s-a adaptat într-un ritm uimitor, Magda spune că mai întâmpină uneori dificultăți la nivel de relații interpersonale. Cultura și modalitatea prin care relaționează olandezi pot fi cam „tăioase”, spune ea, motiv pentru care cei mai mulți prieteni sunt tot din rândul comunităților de români.

„Ei (n.red. olandezii) au și o zonă de individualism, fiecare cu familia lui, cu grupul lui mai restrâns. În general, unde mergem (parcuri, plajă), familiile de olandezi sunt ei cu ei, dacă vezi grupuri mari e clar că sunt expați. Însă, având comunitatea asta mare de expați, ajută destul de mult. Ajută la integrarea în societatea de aici. Prietenii de aici, români, care erau mutați dinainte mea, îmi tot spuneau, când m-am mutat, să nu stau cu români, să merg și să mă integrez în grupurile de olandezi. Nu am reușit să fac asta deocamdată”, explică Magda, care chiar și în ciuda acestor dificultăților de integrare, mărturisește sincer că nu s-ar mai întoarce în România.

Experiența de lucru într-o țară nouă

Magda lucrează în companie încă de când aceasta era doar un start-up - 2Checkout, pornit în 2006 de antreprenorii români Radu Georgescu şi Cristian Badea. Businessul a fost preluat în 2020 de Verifone, un jucător global de soluţii de plată şi ecommerce.

„Am trecut prin multe vânzări și achiziții. Rolul meu s-a schimbat de foarte multe ori, am început că junior în echipa de operațiuni financiare. Acum sunt, după 14 ani, director pe zona de global acquiring, chiar de la începutul acestei luni mi-am schimbat poziția și raportarea în cadrul organizației”, spune aceasta.

Drumul ei în cadrul companiei a fost, însă, presărat și de unele provocări care aproape că au împins-o până la demisie. Însă, colegii din organizație au reprezentat mereu cârligul de care s-a agățat pentru că ei au fost cei care nu au lăsat-o niciodată la greu. La acestea se adaugă și pasiunea pentru domeniul în care activează și fascinația pe care spune că încă o are, chiar și după atâta timp, vizavi de modul în care funcționează și evoluează plățile electronice.

„Mi-am dat demisia de vreo trei ori, dar nu am mers până la capăt. Cred că cel mai greu moment al meu aici a fost când am trecut de la top management românesc la top management american, ce a venit cu o cu totul altă cultură și mod de lucru, complet diferit față de cum eram obișnuită. În primul an am vrut de vreo 2 ori să plec, dar au fost alți oameni care m-au oprit să nu plec (...) Nu cred că o să părăsesc niciodată piața asta, probabil doar la 60 de ani, când mă voi retrage în altceva, dar altfel nu. Pentru că e dinamică, vie pur și simplu”, a precizat Magda.

În Olanda, tot colegii sunt cei care au ajutat-o când s-a mutat. Avea, de altfel, și nevoie, pentru că în Olanda, comunicarea cu instituțiile statului se face în neerlandeză, o limbă destul de grea, spune Magda, de care încă nu a reușit să se apropie foarte mult. Dar, are noroc, și asta pentru că lucrează în sistem hibrid, iar în zilele în care merge la birou, tot engleza rămâne limba universală, în contextul în care, la biroul din Amsterdam al Verifone, doar 20-30% dintre angajați sunt olandezi, restul fiind expați.

„Ca activitate, nu s-a schimbat mult pentru mine, eu și când eram în România lucram cu oamenii de aici din birou. A avut sens să mă mut aici și pentru companie, nu doar pentru mine. Biroul acesta din Amsterdam nu e foarte mare, suntem cam 30-40 de oameni. Pe mulți îi știam pentru că lucram cu ei de dinainte. Aici, în birou, 20-30% sunt olandezi, restul sunt alte naționalități”, spune Magda.

Sursa foto: Shutterstock

