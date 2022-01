Topul țărilor unde viața este cea mai scumpă. Unde se află România

Elveția, Norvegia, Israel și Danemarca se află în primele 10 cele mai scumpe țări din lume, dacă ne referim la indicele costurilor de trai, potrivit calculelor și estimărilor platformei Numbeo pentru anul 2022, care listează 139 de țări de pe cuprinsul globului.

Luând în calcul costul de trai doar din țările Uniunii Europene, România este cel mai ieftin stat ocupând locul 102 în top cu un coeficient de 35,2, sub Bulgaria, care are un coeficient de 38,3 și care ocupă locul 88 din listă, Polonia (38,9 - locul 86) și Ungaria (40,6 - locul 81).

Aflate pe locul întâi în clasamentul general, Insulele Bermude înregistrează un coeficient de 146,04 al costurilor de trai și sunt urmate de Elveția (123,35), Norvegia (100,90), Islanda (94,86), Barbados (92,37), Insula Jersey (92,02) și Israel (88,05).

În top 20 al țărilor cu viața cea mai scumpă se mai află și Luxemburg (poziția 13), Australia (poziția 14), Japonia (poziția 15) și Franța (poziția 19).

Celelalte mari puteri occidentale urmează imediat după top 20: SUA (poziția 26), Marea Britanie (poziția 27), Italia (poziția 32), Germania (poziția 34), Spania (poziția 46).

Având în vedere că nivelul indicelui costului de trai este calculat având ca punct de bază costurile de viață din New York (care are deci o valoare absolută de 100), coeficientul de 35,2 al României reprezintă faptul că, în țara noastră, viața este cu 64,8% mai ieftină decât la New York.

Ultimul loc din UE la costurile de trai în ce privește țara noastră nu este decât o jumătate a paharului, pentru că acest indicator trebuie luat mereu în calcul care este puterea de cumpărare a veniturilor locale (salariul net). Cu alte cuvinte, populația unei țări nu este neapărat atât de avantajată de costurile mici ale vieții de pe teritoriul său, dacă și veniturile (salarii, pensii, ajutoare sociale etc.) sunt și ele printre cele mai mici.

Acest lucru este ilustrat de faptul că România, deși bifează un coeficient al indicelui de trai mai mic decât toți vecinii din UE , bifează, simultan, și de un coeficient mai slab al puterii de cumpărare decât aceste țări, exceptând Bulgaria (48,12 România vs. 45,96 Bulgaria).

Țările în care se trăiește cel mai avantajos sunt acelea în care indicele puterii de cumpărare depășește cel mai mult indicele costului de trai. Din Uniunea Europeană, cele mai bune exemple sunt date de Germania (cu o diferență pozitivă de 37,5), Suedia (diferență pozitivă de 26,4) și Olanda (diferență pozitivă de 22,33).

Poziția Statul Indicele costului de trai Indicele puterii de cumpărare locale 1 Insulele Bermude 146,04 81,07 2 Elveția 123,35 118,44 3 Norvegia 100,90 83,11 4 Islanda 94,86 77,06 5 Barbados 92,37 32,08 6 Jersey 92,02 79,14 7 Israel 88,05 75,58 8 Danemarca 84,12 99,45 9 Bahamas 84 45,07 10 Singapore 83,98 91,34 11 Guernsey 83,59 71,57 12 Hong Kong 80,71 65,74 13 Luxemburg 80,50 98,84 14 Australia 77,75 104,63 15 Japonia 77,03 87,11 16 Irlanda 76,05 82,27 17 Olanda 75,66 97,99 18 Noua Zeelandă 74,52 83,63 19 Franța 74,13 85,41 20 Coreea de Sud 73,22 76,85 26 Statele Unite 70,13 70,07 27 Marea Britanie 69,65 88,78 32 Italia 66,47 61,74 34 Germania 65,58 103,08 46 Spania 53,88 53,96 63 Cehia 48,24 66,47 81 Ungaria 40,66 51,98 86 Polonia 38,95 59,95 88 Bulgaria 38,38 45,96 102 România 35,2 48,12 121 Ucraina 30,71 25,75 123 Moldova 30,35 33,43

Sursa datelor: Numbeo

Coeficientul pentru indicele costului de trai este calculat având ca referință nivelul New York. Acest lucru înseamnă că pentru orașul New York fiecare indice ar trebui să fie 100. Dacă de exemplu un oraș/țară are un indice de 120, înseamnă că în acel oraș/țară costul de trai este cu 20% mai mare decât în New York. Dacă indice este 80, atunci costul traiului este cu 20% mai mic decât în New York. Trebuie precizat că în coșul de cumpărături al costurilor de trai întocmit de Numbeo nu sunt incluse costurile de chirie sau de rate pentru credite ipotecare.

Coeficientul pentru indicele costului de trai funcționează pe aceeași schemă de calcul în care New York-ul are o valoare absolută de 100 și pornește de la mărimea salariului net local. De exemplu, pentru țara care bifează 40 la acest indice, locuitorii ei pot să cumpere cu 60% mai puține bunuri și servicii decât locuitorii din New York care au un salariu net.

