"Este formidabil să fiu din nou în semifinale. Sunt foarte emoţionată în acest moment. Înseamnă mult. Am întâlnit astăzi o adversară dificilă - la sfârşit putea lovi mingea foarte puternic. A trebuit să rămân tare pe picioare - m-au ajutat astăzi. Am avut nevoie şi de serviciul meu - totul a fost bine şi s-a terminat cu bine", a spus Halep după victoria în faţa americancei Amanda Anisimova (6-2, 6-4). Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat fără probleme în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe americanca Amanda Anisimova cu 6-2, 6-4, anunță Agerpres.

A relentless performance from the Romanian 🇷🇴



[16] @Simona_Halep powers past Anisimova 6-4, 6-2, marking her 12th straight win at #Wimbledon pic.twitter.com/Vrnfa2y8zz— wta (@WTA) July 6, 2022